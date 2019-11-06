 "Дело Гандзюк" не хотели расследовать - "есть огромная проблема". Рябошапка - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Дело Гандзюк" не хотели расследовать - "есть огромная проблема". Рябошапка
06.11.2019 11:54

В деле убийства активистки херсонской Екатерины Гандзюк на сегодня мало сдвигов из-за ряда проблем между группы прокуроров. Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сказал в интервью LB.ua.

"Дело Гандзюк" не хотели расследовать - "есть огромная проблема". Рябошапка

По его словам, на сегодня в деле Гандзюк полностью изменена группа прокуроров. На вопрос журналиста, был ли со стороны прокуроров, которые занимались этим делом, саботаж, Рябошапка ответил:

"Я не буду прямо отвечать на этот вопрос.

 

Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров.

 

В этом деле есть огромная проблема...

 

Его не хотели расследовать", - отметил генпрокурор.

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на акции памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Пост на эту тему гарант написал в соцсети.

Президент Зеленский пообещал найти и наказать убийц Кати Гандзюк

Глава государства напомнил, что уже год нет в живых Гандзюк.

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