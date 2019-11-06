6 ноября, впервые за последние 10 лет, в Верховной Раде проходят парламентские слушания, посвященные безопасности работы журналистов.

По данным НСЖУ, каждый пятый день в Украине нападают на журналистов. За 10 месяцев 2019 года было зафиксировано 60 случаев физической агрессии по отношению к журналистам. В октябре произошло четыре таких инцидента: два в Киеве, один на Волыни и один в Кировоградской области.

Летом 2019 был совершен теракт, который пока не расследован: неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112".

Международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов наряду с Филиппинама, Сомали, Перу и Палестиной.

С 1995 года в Украине были убиты 16 журналистов, включая 7 иностранных. До сих пор не раскрыты дела об убийствах Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия, Вадима Комарова, Павла Шеремета.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган. Об этом говорится в указе №808/2019, опубликованном на сайте президента .

Владимир Зеленский постановил образовать этот Совет "в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов…".

Президент распорядился утвердить положение о Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов и его персональный состав. Также указом президента признаются утратившими силу указы его предшественника, касающиеся вопросов защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова. Согласно положению о персональном составе Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов, его секретарем назначается общественный деятель Вадим Миський, а членами - известные юристы, редакторы, журналисты, продюсеры и общественные деятели, между которых Наталья Влащенко, Диана Дуцик, Светлана Остапа, Сергей Toмилeнко и другие.

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