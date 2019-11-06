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- В Раде проходят слушания на тему безопасности деятельности журналистов в Украине
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|В Раде проходят слушания на тему безопасности деятельности журналистов в Украине
|06.11.2019 12:51
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6 ноября, впервые за последние 10 лет, в Верховной Раде проходят парламентские слушания, посвященные безопасности работы журналистов.
Летом 2019 был совершен теракт, который пока не расследован: неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112".
Международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов наряду с Филиппинама, Сомали, Перу и Палестиной.
С 1995 года в Украине были убиты 16 журналистов, включая 7 иностранных. До сих пор не раскрыты дела об убийствах Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия, Вадима Комарова, Павла Шеремета.
Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган. Об этом говорится в указе №808/2019, опубликованном
Владимир Зеленский постановил образовать этот Совет "в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов…".