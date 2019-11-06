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|НАБУ заподозрило мэра Киева Виталия Кличко в госизмене
|06.11.2019 14:24
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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело о возможной государственной измене и хищениях в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей.
Об этом говорится в ответе НАБУ на требование "
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко по требованию Высшего антикоррупционного суда.
НАБУ во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда от 2 октября 2019 года внесло сведения в Единый список досудебных расследований.
Дело касается возможного хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. Депутаты Киеврады заявляли о бездействии НАБУ в открытии дела против мэра Киева на основании депутатского обращения о том, что Кличко вместе с должностными лицами КГГА якобы использовал бюджетные средства Киева в завышенных размерах. Деньги перечислялись компании, которая выиграла тендер на реконструкцию путепровода.