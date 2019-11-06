Президент Владимир Зеленский требует от Кабинета министров собрать совещание для улучшения эффективности и условий труда на предприятиях оборонного комплекса.

Об этом Зеленского в Харькове, где говорят о проблемах "Укроборонпрома"

"Почему в Харькове в любом здании очень холодно? Хотел спросить и мэра, и главу государственной администрации.

У нас более 10% предприятий "Укроборонпрома" находятся на Харьковщине. Сейчас мы были на авиационном заводе, на легендарном заводе Малышева. Я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советское время было 900 танков в год.

Задолженность по зарплатам страшная – до 4 лет. Очень низкая заработная плата. Например, на авиационном заводе – 3,5 тысячи гривен. Как может человек почитать себя и работать на государство?

Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура 0 градусов. Мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали и чтобы предприятия у нас работали".