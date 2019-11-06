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|Зеленский в шоке: "с 2009 года один танк построили, а в советское время было 900 танков в год"
|06.11.2019 14:43
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Президент Владимир Зеленский требует от Кабинета министров собрать совещание для улучшения эффективности и условий труда на предприятиях оборонного комплекса.
Об этом Зеленского в Харькове, где говорят о проблемах "Укроборонпрома"
Президент попросил, чтобы премьер-министр "собрал все правительство, чтобы были все представители правоохранительных органов".
Он обратился к гендиректору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичюсу:
Абромавичус отметил, что в Харьковской области 18 предприятий. Он озвучил проблемы военно-промышленного комплекса в целом.