Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер возглавил Харьковскую областную государственную администрацию.

Президент Владимир Зеленский вручил Кучеру удостоверения. Чтобы понять проблемы региона, глава государства посоветовал новому губернатору "выйти на улицу и услышать, о чем говорят люди".

Алексей Кучер родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области. По образованию адвокат, живет в Харькове. Избран в Верховную Раду в 179 округе Харьковской области от партии "Слуга народа".

В декларации кандидата на должность Кучер не указал никаких доходов за 2018 год. Только указал, что имеет 77 биткоинив, стоимостью почти 300 тысяч долларов, и держит наличными 87 тысяч долларов, его жена держит наличными 205 тысяч долларов.

Согласно документу, Кучер владеет двумя квартирами в Харькове (61,9 кв. м. и 68,6 кв. м) и еще одной харьковской квартирой в 62,9 кв. м – вместе с женой.

Также в собственности "слуги народа" земельный участок (в 62500 кв. М) в Новорайске Херсонской области.

Жена нардепа владеет домом (в 62 кв.м) и недостроенным домом и двумя земельными участками (в 103 и 1000 кв. м) в Люботине Харьковской области.

Кучер владеет тремя авто (Lexus NX 200T 2017 выпуска, Volkswagen Рassat 2011 года выпуска и грузовым ГАЗ-САЗ 3507 1987 года выпуска), его жена – двумя (Audi Q5 2011 года выпуска и Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска).

Также нардеп задекларировал двое часов Rolex – свой и жены.

Кучер владеет 11 акциями ЧАО "Николаевцемент" и 10% юридической компании "Дартли Групп".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира