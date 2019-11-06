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|Пранкер "Джокер" заявил, что он не Шарий
|06.11.2019 15:19
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С 30 октября в украинском информационном поле появился новый персонаж — «пранкер Джокер», который переписывается с депутатами от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки. О нем ничего неизвестно, кроме того, что у него есть Telegram-канал с аномальным приростом подписчиков — 10—15 тысяч в сутки. Там он выкладывает переписки — с депутатами Богданом Яременко, Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко (все они от «Слуги народа»). Первого ноября блогер Анатолий Шарий прорекламировал в своем Telegram канал Джокера: «Теперь будет немало интересного. А чего не будет там, будет на моем канале».
Тридцатого октября интернет-издание «Страна.ua» опубликовало переписку Богдана Яременко с «пранкером Джокером». В переписке этот человек представился генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. В тот же день Яременко попал в скандал — журналисты издания «Буквы» сфотографировали его переписку с секс-работницей. Яременко сказал журналистам, что это была провокация — по его словам, он знал, что за ним следят, и решил умышленно показать такую переписку. После сообщений Джокера-Рябошапки Яременко написал в Facebook пост с извинениями. Первого ноября Яременко сообщил, что уходит с поста главы Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
За несколько дней в Telegram-канале пранкера и на сайте «Страны» вышли несколько переписок Джокера с депутатами «Слуги народа». Со всеми он переписывался от имени Руслана Рябошапки.
В переписке с Радуцким он обсуждал доплаты депутатам «Слуги народа» в конвертах.
По словам Радуцкого, ему начали поступать сообщения с номера, который был записан в его телефоне как «хз», он решил, что это какой-то знакомый человек, и следовательно начал поддерживать с ним переписку.
Николай Тищенко на вопрос theБабеля о переписке не ответил.
Джокер говорит, что сам выбирает, каким медиа передавать переписки, но пока они выходили только на сайте «Страны».
В 2017 году «Страна.ua» получила список из 46 депутатов, которым высылали темники, чтобы комментировать на эфирах события в выгодном для Администрации президента ракурсе.
В «Слуге народа» не будут наказывать депутатов, которые общались с пранкером. Глава фракции в парламенте Давид Арахамия сказал, что в общении Тищенко и пранкера нет «крамольных фактов», а сама переписка может быть «полуправдой».
Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сказал theБабелю, что не интересовался, кто это.
Сам Джокер на вопрос, почему он переписывается только с депутатами от СН, ответил, что «имеет контакты с разными людьми». По данным Крюковой, Джокер готовит около тридцати пранков.
Анонимный Telegram-канал «Разведчик» написал, что Офис президента поручил Службе безопасности Украины выяснить, кто такой Джокер. На момент публикации текста глава СБУ Иван Баканов не ответил на вопрос theБабеля, так ли это.
Источник theБабеля в МВД говорит, что у них нет информации, кто это может быть, но «говорят, что это кто-то из компании [Светланы] Крюковой и [главного редактора «Страны.uа» Игоря] Гужвы».