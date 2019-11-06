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|Молния. Во вторник "Слуги народа" будут голосовать Закон о продаже земли
|06.11.2019 15:37
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СЛУГИ НАРОДА ВТАЙНЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИИ ЗАКОН О ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ ВЫСТАВИТЬ ВО ВТОРНИК НА ГОЛОСОВАНИЕ. - В. Рабинович
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