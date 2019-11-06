 В Днепре студент выстрелил из пневматичного пистолета в голову первокурсницы, а потом пытался покончить жизнь самоубийством - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
В Днепре студент выстрелил из пневматичного пистолета в голову первокурсницы, а потом пытался покончить жизнь самоубийством
06.11.2019 15:55

Парень выстрелил в голову девушке в Днепре, а потом пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции региона.

В Днепре студент выстрелил из пневматичного пистолета в голову первокурсницы, а потом пытался покончить жизнь самоубийством

Инцидент произошел во вторник, 5 ноября, в 21:50. В коридоре одного из городских общежитий 19-летний парень выстрелил в голову студентке.

 

После этого он пошел в свою комнату и выстрелил себе в грудную клетку.

 

Но в себя он не попал, а девушка получила непроникающее ранение головы - ее госпитализировали в клинику.

 

Студента конвоировали в больницу, его должны обследовать медики.

По данному факту правоохранители открыли уголовное дело. Нападение расценивают как покушение на убийство. На сегодня следователи еще не знают мотивов парня, но уже опрашивают свидетелей происшествия.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->