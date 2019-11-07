В Киеве на Житомирской трассе произошел теракт: на развороте на село Чайки мотоциклист бросил на крышу автомобиля взрывное устройство, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает dtp.kiev.ua, информацию также подтвердила пресс-служба полиции Киева .

Автомобиль Mercedes, который взорвал мотоциклист на Житомирской трассе в Киеве, принадлежит директору фармацевтической компании Игорю Сало. Об этом сообщает Киев Оперативный со ссылкой на свои источники.

По информации издания, в результате теракта погиб охранник Сало. Сейчас на месте работают взрывотехники, криминалисты и следователи

Как сообщается, в данный момент по Киеву и области введен план-перехват "Сирена" по розыску и задержанию черного мотоцикла BMW. По предварительным данным, люди на этом мотоцикле подорвали автомобиль Mercedes, бросив в него взрывное устройство. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

В то же время другие источники сообщают, что мужчина на мотоцикле положил неизвестный предмет на машину марки Mercedes-Benz, которой владеет киевлянка Островская, 1985 г. рождения.

В результате взрыва несколько человек также получили травмы. В частности, Сало Игорь Владимирович, 1962 г. р., (занимается фармацевтическим бизнесом) и Воловик Сергей Анатольевич, 1985 г. р., а также погиб Ерченко С. (охранник).

По информации интернет-СМИ, Игорь Сало является российско-украинским бизнесменом и известен в бизнес-кругах обеих стран.

Правда, известность эта, судя по многочисленным публикациям, скорее отрицательная (хотя и нельзя исключать, что многие из этих статей заказные и сознательно дискредитируют Сало).

Его на различных сайтах описывают как участника рейдерских захватов, "отжатий" предприятий, финансовых махинаций. При этом Сало, крутясь в украинском бизнесе не первый год, завел тесные связи в высших кабинетах. Среди "друзей" бизнесмена есть и народные депутаты. Коме того, один из таких "друзей" — прежний нардеп от БПП Сергей Тригубенко. Прикрытие ему, как и другим членам парламентской фракции, якобы обеспечивает лично экс-президент Петр Порошенко. Потому делать коррупционные деньги нардепам практически ничего не мешало.

Также в интернете пишут, что Игорь Сало, с использованием имеющихся связей в Верховной Раде и Министерстве АПК Украины, проводит активные действия, конечной целью которых является приватизация ГП "Артемсоль".

Как отмечает в Facebook блогер Станислав Речинский, Игорь Сало и его семья ранее занимались фармацевтическим бизнесом. Однако предприниматель сейчас известен не столько фармацевтическим бизнесом, сколько "Центрэнерго", уголь и связью с Тригубенко.

"Во втором квартале 2015 года руководство "Центрэнерго" заключило крупнейший договор с частным поставщиком — кипрской компанией Sovewick Holding Limited. По данным издания Insider, у кипрской фирмы прослеживаются явные связи с Игорем Сало и его сыном Владимиром, бизнес-интересы которых были сосредоточены в Харькове", - пишет Речинский.

По его словам, кипрской компанией Sovewick Holding Limited, согласно информации сайта "Наші Гроші", владеет фирма с Маршалловых островов Blans Investment Inc. Бенефициары в этой юрисдикции не раскрываются. Так, в 2012 году, согласно информации реестра юрлиц, у Sovewick Holding Limited была доля в харьковском ООО "СБМ+". Профиль этой компании — торговля нефтепродуктами. Сейчас она контролируется структурами государственной азербайджанской корпорации Socar. В конце 2012 года это был партнерский бизнес азербайджанцев, Sovewick Holding Limited и бизнесмена Геннадия Йоффе, а еще раньше партнером Йоффе по "СБМ+" был близкий к нему — Владимир Сало. Стоит отметить, что Геннадий Йоффе, Игорь Сало и Владимир Сало в этом случае не отошли от своего стиля ведения бизнеса и получив деньги от компании "Socar" не выполнили взятые на себя обязательства.

Также, как писало издание Вчасно.ua, Игорь Сало затевал очередную коррупционную схему по шахте "Краснолиманская" расположенную в Донецкой области. На базе предприятия "УК "Краснолиманская" Игорем Сало создано ГП "Державна вугільна компанія" ("ДВК"), которое действительно стала посредником между "Краснолиманской" и "Центрэнерго". Уголь горняки отправляли исправно, а вот деньги за него не получали. Так образовался долг в 65 млн гривен.

В 2015-м источники INSIDER на энергетическом рынке рассказали, что Игорь Сало налаживал поставки угля из зоны АТО на Востоке Украины. Потому "многопрофильность" Sovewick Holding Limited неудивительна. Под видом угля, якобы добытого из шахты Краснолиманская, поставляется и продается уголь с территории т.н. "ДНР".

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