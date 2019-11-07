Сводка Новостей
- СМИ узнали имя информатора, заявившего о давлении Трампа на Украину - чиновник Обамы, связанный с Нуланд и кредитами для Киева
- Луценко ушёл из политики, но не совсем
- Ляшко отодрал "слугу" Геруса за измену
- Киевский теракт: на Житомирской трассе мотоциклист бросил взрывчатку на крышу автомобиля известного рейдера
- Парламентские слушания в Раде по свободе слова. Главный вывод - надо чаще сажать
|Ляшко отодрал "слугу" Геруса за измену
|07.11.2019 08:05
|
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" и главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Видео впоследствии было опубликовано в интернете.
Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Ляшко назвал Геруса предателем, который работает в интересах Кремля.
Как написал вскоре Герус на свое странице в
По его словам, пострадала только рубашка.
Сам Ляшко пока случай не комментировал. Однако ранее сегодня на странице политика в