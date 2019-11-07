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|СМИ узнали имя информатора, заявившего о давлении Трампа на Украину - чиновник Обамы, связанный с Нуланд и кредитами для Киева
|07.11.2019 08:43
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Информатором разведки, который пожаловался в спецорганы о давлении президента США Дональда Трампа на руководство Украины, оказался чиновник администрации экс-президента США Барака Обамы Эрик Чиарамелла. Об этом сообщает
Чиарамелла был директором по делам Балтии и Восточной Европы в Совете национальной безопасности во время президентства Обамы. Он занимался политикой Украины. Сейчас он работает аналитиком в Центральном разведывательном управлении.
Чиарамелла взаимодействовал во вопросам Украины с людьми, которые играли ключевую роль в составлении досье против Трампа, которым занималась компания Fusion GPS. Профинансировал подготовку досье избирательный штаб Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии. Автор досье Кристофер Стил направил Нуланд информацию по вопросам Украины.
Напомним, что скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского начался после жалобы информатора американской разведки, который утверждал, что президент США давил на украинского лидера.
Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена, соперника Трампа на будущих президентских выборах в США.
Это стало поводом для начала процедуры импичмента президенту США.
В ходе расследования конгрессмены пожелали установить, не сдерживал ли Трамп военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию дела Джо и Хантера Байденов.