Игорь Лесев

Нас давно уже разделили по идеологическому, языковому, территориальному и хрен пойми какому еще признаку. И это, действительно, так. Мы все разные до усрачки. Но даже будучи разными мы можем оставаться единым и цельным организмом.

Вот как семья. Папа – русскоязычный алкоголик. Мама ходит на все майданы. Сын – гей, мечтающий о грин-карте. А теща повесила на стене портрет Путина и всем остальным предлагает подохнуть.

Но это все равно будет семья. Потому что ее объединяет базовая спайка – единая хозяйственная деятельность и совместное проживание. Пока они все жрут из одной кастрюли и не развесили замки по комнатах – это будет семья.

Украина – она такая же. Разная и бесплатно друг друга ненавидящая. Но даже так можно жить. Ну да, хотелось бы лучше. Всегда ведь хочется, чтобы твоя женщина была покрасивше, работа поденежнее, и шоб годков поменьше... Но тут уж что есть, то все и твое.

Базовое, что нас объединяет – это хозяйственная деятельность. Мы все тут жрем, срем, спим, зарабатываем, платим налоги, ожидаем чего-то там от власти, разочаровываемся, опять жрем и срем, а потом идем спать. И так каждый день с утра и до вечера, который у нас по итогу всегда недобрый вечер.

Но в нашей большой и очень странной семье появились приживалы. Такие себе, вахтовики, которые в Украине зарабатывают, а баблище выводят из семьи. Недвиж покупают тоже за рубежом. Многие зп получают там же. И проводят «линию партии» не местного образца, а зарубежную.

У нас появилась целая прослойка элиты, которая полностью работает на иностранцев. У нас появилась и такая же «журналистика», космополитическая и антиукраинская (в плане, субъектности к стране) по своей сути.

И вот уже нашему сыну-гею рассказывают, что он не просто тупой извращенец, которого мы все равно будем любить, ну потому что другого сына ведь нет... Нашему семейному позору говорят, что это норма и ее надо закреплять на соответствующих парадах. Теще с портретом Путина, которая раньше в семье воспринималась полоумной, но безобидной дурочкой, вешают ярлык «сепарки», бетонируют ее комнату, и она теперь в квартиру попадает через окно. А у мужа-алкоголика забирают семейный бюджет и отдают его на откуп жене-майданерке, которую приживала называет «элитой коммунальной квартиры». Вот только алкаш приносил бабло в дом, и если он не может тратить деньги, которые сам же заработал, с хера ли ему вообще держаться за семью и не съехать ли на новую квартиру?

Вот смотрите. Вопросы, которые нас всех разъединяют – это всегда сложные вопросы, но на то они и вопросы, чтобы подбирать к ним ответы. Решается все. А что не решается, то зарастает бурьяном и со временем становится неактуальным.

Но конфликтные вопросы в Украине должны решать те, кто здесь живет, зарабатывает и тратит. Здесь, а не в каком-то другом месте – Москве, Берлине или Вашингтоне. Это должны понять все, кто хочет в ЭТОЙ стране хотя что-то построить.

Хочешь домик в Италии? Именной панамский офшор? Бабу на родах в США? ЗП от иностранного НКО? Чувак, да не вопрос. Только нах из политики, журналистики и общественной деятельности. Будь коммерсом, блогером, выразителем «особого мнения». Но ты здесь – чужак. Инородное напыщенное тельце, которое презирает все местное и по итогу стремится свалить с концами. Вот если мы к этому не приходим, мы остаемся транзитной страной. Только не газовой, а вахтово-элитарной. Поуправлял, стырил, в Лондон. Такой себе, придорожный отель «Украина», в котором можно замутить с местной шлюшкой, но настоящая жизнь проходит в другом месте.

Вот это нужно вдалбывать всем нашим местным. От Львова до Харькова. Все кто ЗДЕСЬ живет на ПМЖ и не имеет ТАМ ничего – это мы все настоящие. Взаправдашние. Со своими сыновьями-геями, алкогольной зависимостью, пропутинскими тещами и майданутыми женушками. Но мы – семья.

А гончаруки, пинчуки, нефедовы, миловановы, яреськи, омеляны и супрунши – это пришлые гастролеры. Они ЗДЕСЬ зарабатывают, чтобы по итогу свалить ТУДА.

По сути, это вопрос даже не субъектности страны. Полностью независимых стран с размерами в Украину в мире нет. Но это вопрос субъектности правящей элиты. Если у нас нет национальной элиты, значит у нас нет и национального государства. А если у нас нет своего государства, нахрена нам такая колониальная Украина?

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