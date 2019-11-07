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|Пришлые гастролёры - здесь зарабатывают, чтобы по итогу свалить туда
|07.11.2019 09:01
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Нас давно уже разделили по идеологическому, языковому, территориальному и хрен пойми какому еще признаку. И это, действительно, так. Мы все разные до усрачки. Но даже будучи разными мы можем оставаться единым и цельным организмом.
Вот как семья. Папа – русскоязычный алкоголик. Мама ходит на все майданы. Сын – гей, мечтающий о грин-карте. А теща повесила на стене портрет Путина и всем остальным предлагает подохнуть.
Украина – она такая же. Разная и бесплатно друг друга ненавидящая. Но даже так можно жить. Ну да, хотелось бы лучше. Всегда ведь хочется, чтобы твоя женщина была покрасивше, работа поденежнее, и шоб годков поменьше... Но тут уж что есть, то все и твое.
Но в нашей большой и очень странной семье появились приживалы. Такие себе, вахтовики, которые в Украине зарабатывают, а баблище выводят из семьи. Недвиж покупают тоже за рубежом. Многие зп получают там же. И проводят «линию партии» не местного образца, а зарубежную.
Вот смотрите. Вопросы, которые нас всех разъединяют – это всегда сложные вопросы, но на то они и вопросы, чтобы подбирать к ним ответы. Решается все. А что не решается, то зарастает бурьяном и со временем становится неактуальным.
Но конфликтные вопросы в Украине должны решать те, кто здесь живет, зарабатывает и тратит. Здесь, а не в каком-то другом месте – Москве, Берлине или Вашингтоне. Это должны понять все, кто хочет в ЭТОЙ стране хотя что-то построить.
Вот это нужно вдалбывать всем нашим местным. От Львова до Харькова. Все кто ЗДЕСЬ живет на ПМЖ и не имеет ТАМ ничего – это мы все настоящие. Взаправдашние. Со своими сыновьями-геями, алкогольной зависимостью, пропутинскими тещами и майданутыми женушками. Но мы – семья.
По сути, это вопрос даже не субъектности страны. Полностью независимых стран с размерами в Украину в мире нет. Но это вопрос субъектности правящей элиты. Если у нас нет национальной элиты, значит у нас нет и национального государства. А если у нас нет своего государства, нахрена нам такая колониальная Украина?