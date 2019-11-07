Видео момента стрельбы мужчины в своего соседа в Святошинском районе Киева появилось в сети. Его опубликовал пользователь Zha Vid в YouTube.

На кадрах с места ЧП видно, как люди собрались вразумить соседа, а тот открыл огонь по ним. На видео также видно все последствия произошедшего - на полу в подъезде буквально разлилась лужа крови, один из мужчин тяжело ранен, его увезла скорая.

Жильцы также рассказали прибывшим на место журналистам, что ситуация была безысходной.

"Стрелок задолжал за коммуналку, но платить не собирался, он сорвал пломбы и подключился к соседям. У соседей сгорела вся техника. После этого терпению пришел конец, люди собрались и пошли к нему. Но тот взял и выстрелил в первого, кто был перед ним. Это оказался адвокат, мужчина получил ранение", - сказала одна из соседок.

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