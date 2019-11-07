У номинального владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко проводят обыски. Об этом сообщает сам телеканал.

Другие детали не сообщаются.

Реальным владельцем этого телеканала, напомним, является Пётр Порошенко.

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