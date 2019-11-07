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|Ляшко схлопотал дело от полиции из-за того, что отодрал "слугу" Геруса
|07.11.2019 12:07
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Главное управление полиции в Киевской области открыло уголовное производство по факту драки бывшего главы фракции "Радикальной партии", экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко с председателем комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в международном аэропорту "Борисполь".
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, в полицию никто из сторон драки не обращался - ни Ляшко, ни Герус.