Главное управление полиции в Киевской области открыло уголовное производство по факту драки бывшего главы фракции "Радикальной партии", экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко с председателем комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.





"Полиция открывает дело и будет расследовать", - сказал он.



По его словам, в полицию никто из сторон драки не обращался - ни Ляшко, ни Герус.



Поэтому дело по ст. 125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса не открывалось.



Полиция не уточнила, по какой статье начато расследование.



В рамках дела полиция намерена допросить самого Ляшко, а также очевидцев - сотрудников аэропорта.

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