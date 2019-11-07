Петр Порошенко переоформляет кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.

Причин для этого может быть только две:

1) Это реакция экс-президента на опасения по поводу своих активов в будущем (в контексте уголовных преследований).

2) Это решение, обусловленное состоянием здоровья.

Других логичных вариантов нет.

Корпорация Roshen не опровергает эту информацию, но о причинах не говорит. Мол, "о причинах, то это - вопрос к бенефициарам".

Процесс идет непублично, никаких заявлений до этого не было. Первым информацию о переоформлении заявил "Центр противодействия коррупции". Они обратили внимание на то, что открытый список национальных общественных деятелей обнародовал данные о том, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК) значится Алексей Порошенко. Это подтверждает и Единый государственный список юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Там указано, что контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК. Ранее Roshen Europe B. V. также принадлежала Порошенко-старшему, согласно его последней декларации.

При этом по состоянию на 20 мая 2019 года Петр Порошенко в декларации об имуществе и доходах указал себя бенефициарным владельцем ЦЕКК.

Между прочим ЦЕКК - это одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen, поскольку она является учредителем ряда других предприятий. Важно отметить, что одновременно бенефициарный хозяин начал меняться и в тех компаниях, где ООО ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО "Рошен де люкс", ООО "КК Рошен", ООО "Рошен-Волынь", ООО "Рошен Свит" и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко-старший. В них бывшего президента также заменил его сын. То есть процесс - глобальный и системный.

Пока Петр Порошенко остается бенефициарным владельцем в ряде других предприятий ЦЕКК: ООО "Рошен-Столица", ЗАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

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