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|Порошенко переписал Roshen на старшего сына
|07.11.2019 13:02
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Петр Порошенко переоформляет кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.
Причин для этого может быть только две:
1) Это реакция экс-президента на опасения по поводу своих активов в будущем (в контексте уголовных преследований).
Других логичных вариантов нет.
Корпорация Roshen не опровергает эту информацию, но о причинах не говорит. Мол, "о причинах, то это - вопрос к бенефициарам".
При этом по состоянию на 20 мая 2019 года Петр Порошенко в декларации об имуществе и доходах указал себя бенефициарным владельцем ЦЕКК.
Пока Петр Порошенко остается бенефициарным владельцем в ряде других предприятий ЦЕКК: ООО "Рошен-Столица", ЗАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен".