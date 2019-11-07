Сводка Новостей
- В ГБР заявили, что жизни и здоровью Пашинского угрожает опасность, он не может давать показания
- А как же Украина теперь: Макрон заявил , что у НАТО наступает «смерть мозга»
- Это реванш: половина киевских редакций страдает энурезом и метеоризмом. Скажи свое нет зарвавшемуся агрессору!
- Порошенко переписал Roshen на старшего сына
- Ляшко схлопотал дело от полиции из-за того, что отодрал "слугу" Геруса
|А как же Украина теперь: Макрон заявил , что у НАТО наступает «смерть мозга»
|07.11.2019 14:33
|
Президент Франции заявил об отсутствии координации между США и их союзниками по альянсу. Передаёт
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у НАТО наступает «смерть мозга».
Он сказал об этом в интервью, опубликованном в четверг, посетовав на недостаток координации между Европой и США и агрессивные действия одного из членов альянса, Турции, в Сирии.