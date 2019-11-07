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А как же Украина теперь: Макрон заявил , что у НАТО наступает «смерть мозга»
07.11.2019 14:33

Президент Франции заявил об отсутствии координации между США и их союзниками по альянсу. Передаёт "Голос Америки".

А как же Украина теперь: Макрон заявил , что у НАТО наступает «смерть мозга»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у НАТО наступает «смерть мозга».

Он сказал об этом в интервью, опубликованном в четверг, посетовав на недостаток координации между Европой и США и агрессивные действия одного из членов альянса, Турции, в Сирии.

 

«В настоящее время мы являемся свидетелями смерти мозга НАТО», – заявил французский руководитель в интервью журналу Economist.

 

«Какая-либо координация в принятии стратегических решений между США и их союзниками по НАТО отсутствует.

 

Ее нет.

 

Есть нескоординированные агрессивные действия другого члена НАТО, Турции, в районе, где на карту поставлены наши интересы», – добавил он.

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