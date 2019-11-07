Жизни и здоровью экс-депутата Верховной Рады Сергея Пашинского угрожает опасность, считают в Госбюро расследований. Об этом сообщил судья Святошинского районного суда Киева Сергей Дячук, передают "Украинские новости" .

По словам судьи, в четверг, 7 ноября, Пашинского должны были допросить как свидетеля в деле о расстреле активистов Евромайдана. ГБР отказалось разрешить доставку экс-депутата, который также является подозреваемым в уголовном производстве, которое расследует бюро.

"Нас информирует ГБР, что сторона обвинения считает невозможным доставить подозреваемого Пашинского в помещение Святошинского районного суда Киева для допроса последнего в качестве свидетеля в связи с тем, что жизни и здоровью Пашинского угрожает опасность, а потому перемещение подозреваемого является небезопасным", - огласил судья позицию ГБР.

Он также отметил, что допрос Пашинского по видеосвязи на данный момент невозможен, так как необходимое оборудование поломалось.

В связи со сложившейся ситуацией допрос экс-депутата перенесен на 21 ноября.

Также в суде отметили, что степень допроса свидетелей близится к завершению.

Напомним, Сергей Пашинский является подозреваемым в деле о стрельбе в Вячеслава Химикуса в 2016 году. Подозрение Пашинскому объявили только в конце сентября 2019 года. И уже 7 октября суд арестовал его на два месяца. Защита обжаловала решение суда, но высшая инстанция оставила все без изменений.

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