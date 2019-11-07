 Зеленский анонсировал "посадки" по делам Гандзюк, Шеремета и расстрелов на Майдане - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Зеленский анонсировал "посадки" по делам Гандзюк, Шеремета и расстрелов на Майдане
07.11.2019 20:47

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обещанные посадки коррупционеров - вопрос времени и необходимости подготовить все нужные материалы, чтобы дела не разваливались в судах. Об этом Зеленский заявил в своем видеоблоге "Откровенно с Президентом", который он записал за рулем автомобиля Tesla.

Зеленский анонсировал "посадки" по делам Гандзюк, Шеремета и расстрелов на Майдане

"Не очень много посадок? Пока это не началось? И согласен, и нет. Смотрите, дело Свинарчуков есть? Есть. Пашинский есть? Есть. Далее, Микитась есть? Есть. Дубневич есть? Есть. Даже вы видели в Верховной Раде, что за Дубневича не все голосовали.

 

Все боятся, что к ним будет такое же отношение.

 

И правильно боятся, оно будет такое. А дальше будут приговоры этим людям, о ком я сказал.

 

А не будут - будут открыты другие дела, и никто не будет останавливаться. В чем проблема сразу быстрых посадок? Многие дела, поверьте нам, есть, к которым, мы поняли, мы должны подготовиться.

 

А иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах.

 

Поэтому все будет, и с Катей Гандзюк, с этим делом, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной отрасли, все они будут", - заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что "делом Майдана" сейчас начинается заниматься заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак.

"Я не знаю, есть ли такое слово в украинском языке, или нет - "оживление".

 

Оживление многих дел, которые были просто заморожены. Например, дело Майдана.

 

Сейчас этим делом начинает заниматься прокурор Чумак, он должен создать группу, он ее уже создал. И, действительно, дело рассматривалось 6 лет. И мы как общество не видим действительного результата этого сложного дела.

 

Я уверен, что будет", - пообещал Зеленский.

Напомним, на советницу херсонского городского головы, активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года при выходе из своего дома. Нападавший облил ее концентрированной серной кислотой. Гандзюк получила 40% ожогов тела, несколько месяцев лежала в больнице и перенесла ряд тяжелых операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. 6 июня суд огласил им приговоры.

По делу об убийстве Гандзюк проходят ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и прежний помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский.

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->