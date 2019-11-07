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|Зеленский анонсировал "посадки" по делам Гандзюк, Шеремета и расстрелов на Майдане
|07.11.2019 20:47
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обещанные посадки коррупционеров - вопрос времени и необходимости подготовить все нужные материалы, чтобы дела не разваливались в судах. Об этом Зеленский заявил в своем видеоблоге "
Президент также сообщил, что "делом Майдана" сейчас начинается заниматься заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак.
Напомним, на советницу херсонского городского головы, активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года при выходе из своего дома. Нападавший облил ее концентрированной серной кислотой. Гандзюк получила 40% ожогов тела, несколько месяцев лежала в больнице и перенесла ряд тяжелых операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.
7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. 6 июня суд огласил им приговоры.
По делу об убийстве Гандзюк проходят ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и прежний помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский.