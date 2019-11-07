Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обещанные посадки коррупционеров - вопрос времени и необходимости подготовить все нужные материалы, чтобы дела не разваливались в судах. Об этом Зеленский заявил в своем видеоблоге " Откровенно с Президентом ", который он записал за рулем автомобиля Tesla.

"Не очень много посадок? Пока это не началось? И согласен, и нет. Смотрите, дело Свинарчуков есть? Есть. Пашинский есть? Есть. Далее, Микитась есть? Есть. Дубневич есть? Есть. Даже вы видели в Верховной Раде, что за Дубневича не все голосовали.

Все боятся, что к ним будет такое же отношение.

И правильно боятся, оно будет такое. А дальше будут приговоры этим людям, о ком я сказал.

А не будут - будут открыты другие дела, и никто не будет останавливаться. В чем проблема сразу быстрых посадок? Многие дела, поверьте нам, есть, к которым, мы поняли, мы должны подготовиться.

А иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах.

Поэтому все будет, и с Катей Гандзюк, с этим делом, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной отрасли, все они будут", - заявил Зеленский.