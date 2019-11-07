Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает недостатком Верховной Рады нежелание народных депутатов от других партий принимать участие в голосовании. Об этом Зеленский заявил в своем видеоблоге " Откровенно с Президентом ", который он записал за рулем автомобиля Tesla.

"Минус какой? В целом другие партии в принципе могут не ходить на работу. Ну, не все, потому что я знаю, например, там, партия "Голос" голосовала за некоторые важные законы, кое-кто еще из некоторых партий. Но в принципе минус в том, что другие партии не хотят голосовать, и это правда. Каждый из них считает, что он главный оппозиционер власти современной", - заявил Зеленский.

"Минус какой? В целом другие партии в принципе могут не ходить на работу. Ну, не все, потому что я знаю, например, там, партия "Голос" голосовала за некоторые важные законы, кое-кто еще из некоторых партий. Но в принципе минус в том, что другие партии не хотят голосовать, и это правда. Каждый из них считает, что он главный оппозиционер власти современной", - заявил Зеленский.

Главным достижением нынешнего состава парламента Зеленский назвал 70 принятых законов, которые Рада рассмотрела в турборежиме.

"Самая главная победа этой Рады – проголосованы законопроекты. Приняты около 70 законов. Среди них есть очень важные, и это возвращение закона о незаконном обогащении, и действительно громкий закон о снятии неприкосновенности, судебная реформа, перезагрузка Генеральной прокуратуры, многие законы для улучшения бизнес-климата в Украине. Словосочетание "турборежим"... мне говорили все, и европейцы, и МВФ, и представители ЕБРР и Всемирного банка – все очень довольны, даже все говорят "давайте чуть-чуть медленнее", - заявил Зеленский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира