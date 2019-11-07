 В Раде нужны только "слуги": "другие партии в принципе могут не ходить на работу". Зеленский - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Раде нужны только "слуги": "другие партии в принципе могут не ходить на работу". Зеленский
07.11.2019 21:06

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает недостатком Верховной Рады нежелание народных депутатов от других партий принимать участие в голосовании. Об этом Зеленский заявил в своем видеоблоге "Откровенно с Президентом", который он записал за рулем автомобиля Tesla.

В Раде нужны только "слуги": "другие партии в принципе могут не ходить на работу". Зеленский

"Минус какой? В целом другие партии в принципе могут не ходить на работу.

 

Ну, не все, потому что я знаю, например, там, партия "Голос" голосовала за некоторые важные законы, кое-кто еще из некоторых партий.

 

Но в принципе минус в том, что другие партии не хотят голосовать, и это правда. Каждый из них считает, что он главный оппозиционер власти современной", - заявил Зеленский.

 

"Минус какой? В целом другие партии в принципе могут не ходить на работу.

 

Ну, не все, потому что я знаю, например, там, партия "Голос" голосовала за некоторые важные законы, кое-кто еще из некоторых партий.

 

Но в принципе минус в том, что другие партии не хотят голосовать, и это правда. Каждый из них считает, что он главный оппозиционер власти современной", - заявил Зеленский.

Главным достижением нынешнего состава парламента Зеленский назвал 70 принятых законов, которые Рада рассмотрела в турборежиме.

 

"Самая главная победа этой Рады – проголосованы законопроекты. Приняты около 70 законов.

 

Среди них есть очень важные, и это возвращение закона о незаконном обогащении, и действительно громкий закон о снятии неприкосновенности, судебная реформа, перезагрузка Генеральной прокуратуры, многие законы для улучшения бизнес-климата в Украине.

 

Словосочетание "турборежим"... мне говорили все, и европейцы, и МВФ, и представители ЕБРР и Всемирного банка – все очень довольны, даже все говорят "давайте чуть-чуть медленнее", - заявил Зеленский.

 

 

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