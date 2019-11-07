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|Суд арестовал нардепа Дубневича
|07.11.2019 22:20
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Высший антикоррупционный суд в четверг, 7 ноября, отклонил апелляционную жалобу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича и арестовал его до 31 декабря.
Также суд изменил сумму залогасо 100 до 90 млн гривен.
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