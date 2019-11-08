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|Переименование УПЦ следует начать с переименования министра Бородинского в Екатерину Фурцеву, чтоб полная ясность была
|08.11.2019 07:57
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Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую Православную Церковь находится в Москве, считает Владимир Бородянский.
Государство просто предлагает обозначить, кто есть кто в Украине, и в этом нет никаких проблем, сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью
При этом он уточнил, что считает не очень правильным, когда государство вмешивается в такие вещи, как название Церкви, однако с этим законом о принудительном переименовании согласен.
Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ в своем названии указать принадлежность к Русской Православной Церкви. 22 декабря этот закон подписал Петр Порошенко. УПЦ стала защищать свои права в суде.
В марте 2019 года Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску УПЦ о признании противоправным решения Минкульта, обязывающего ее указывать в своем названии принадлежность к РПЦ. 22 апреля суд остановил процесс принудительного переименования Украинской Православной Церкви. Минкульт подал на это решение апелляцию, однако суд отказал в ее удовлетворении.
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