В ночь на 8 ноября в Киеве произошло очередное знаковое ДТП. На проспекте Степана Бандеры автомобиль Hyundai Accent службы такси Bolt занесло на тротуар, он снес около 15 метров забора и перевернулся на бок. К счастью, никто не пострадал.

Авария произошла около 03:00, как передает Информатор .

По словам водителя Hyundai, он двигался с разрешенной скоростью по проспекту Степана Бандеры со стороны Куреневки.

Перед ним ехал автомобиль, который резко затормозил.

Водитель Accent, чтобы не влететь в него, также затормозил, но на мокрой дороге его занесло.

Машина вылетела с дороги, снесла около 15 метров железного ограждения и перевернулась.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На момент аварии в салоне такси не было пассажиров, а водитель был пристегнут.

Также от травм мужчину уберегли вовремя сработавшие подушки безопасности.

На месте работал экипаж патрульной полиции.

Детали происшествия установит следствие.

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