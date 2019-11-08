Близкие к внутренней "кухне" Верховной Рады источники сообщают , что спикер Дмитрий Разумков проводит переговоры с лидерами фракции "Голос" Святославом Вакарчуком и Сергеем Рахманиным, касательно налаживания стойкого сотрудничества в ВРУ и совместных голосованиях.

Народный депутат считает, что временно решить проблему можно заморозив конфликт на Востоке Украины.

"Вариант, о котором не говорят вслух. Он обсуждается время от времени. Его не озвучивают: или со стыда, или от страха. Он называется "замораживание конфликта", — заявил Рахманина в программе "Право на власть" на телеканале 1+1.

Глава фракции партии "Голос" считает, что так как Украина не может решить конфликт ни военным, ни дипломатическим путем, остается единственный вариант его остановить – заморозить.

При этом народный депутат добавил, что нужно обязательно возвращать людей из оккупированных территорий, которые хотят этого.

Сергей Рахманин отметил, что должна быть создана государственная программа по такому возвращению людей.

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