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|Разумков ведет переговоры с Вакарчуков про совместные голосования в Раде
|08.11.2019 09:11
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Близкие к внутренней "кухне" Верховной Рады
Народный депутат считает, что временно решить проблему можно заморозив конфликт на Востоке Украины.
Глава фракции партии "Голос" считает, что так как Украина не может решить конфликт ни военным, ни дипломатическим путем, остается единственный вариант его остановить – заморозить.
При этом народный депутат добавил, что нужно обязательно возвращать людей из оккупированных территорий, которые хотят этого.
Сергей Рахманин отметил, что должна быть создана государственная программа по такому возвращению людей.