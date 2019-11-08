Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда избрала народному депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда избрана мера пресечения народному депутату Украины девятого созыва, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины… К нардепу применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой 90 миллионов гривен залога" - говорится в сообщении.

Отметим, что сумма залога снизилась на 10 миллионов гривен. Дубневич был взят под стражу в здании суда.

"Применить меру в виде содержания под стражей до 31 декабря 2019 года", - заявил председательствующий судья.

"Наш источник сообщает, что по "делу нардепа Дубневича" был предварительный договрняк с «высшим антикоррупционным судом» о снижении залога для Дубневича на 50 млн. гривен, но что-то пошло не так и снизили только на 10 миллионов, со 100млн. до 90млн.

Сейчас партнеры и родственники ездят и собирают недостающие 40 миллионов, которые внесут утром.

Источник дополняет, что Дубневич очень хочет выйти из СИЗО. Хотя многие его «партнеры» просят остаться на 2 месяца в СИЗО, за это время они проведут «торги» и обещают вытащить Дубневича. Всё это обойдется ему дешевле 90 миллионов гривен." - Заявил телеграм-канал Легитимный.

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