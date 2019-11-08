Утром в пятницу, 8 ноября, в Киеве временно перестала работать система электронного билета. В результате десятки тысяч пассажиров застряли перед турникетами. Затем функционирование электронной системы удалось восстановить. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен". "Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении. О причинах прекращения работы системы не сообщалось. Решением вопроса с неработающим электронным билетом занимались на операторе КП "ГИВЦ". Пассажиров просили воспользоваться альтернативным видом оплаты. В комментариях под сообщением пресс-службы метрополитена пользователи социальной сети Facebook выражают свое возмущение и недоумение "улучшениями" работы столичного транспорта. "Вы издеваетесь? Перед работой стоять километровую очередь за жетоном? Какой сюрприз, б**ть", - пишет Калита Ольга. "Зашибись! Сначала заставляют купить это "счастье" за 50 грн, которое по тихому списывает поездки. А теперь покупайте жетоны!", - рассуждает Irin Zaxik. "Не работает и карта киевлянина, пенсионеры штурмом берут. На станции "Героев Днепра" чтобы пройти, нужно минут 10 простоять. Надоели эти их "покращення", - пишет Вика Романчук. Примерно через полчаса работа электронной системы была восстановлена "Этот позор у новой монокоманды называется «Страна в смартфоне»... Можно себе представить, где будет страна и тот самый смартфон, в котором та самая стран, когда в Киеве интернет заглючит или, как говорил герой известной кинокомедии, электричество кончится... Реформаторы... С новыми лицами.." - Заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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