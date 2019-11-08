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|Первый помощник президента Шефир рассказал, как по ночам "рулит" делами "Квартал 95"
|08.11.2019 11:20
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Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир посещал офис олигарха Игоря Коломойского на служебном автомобиле Госуправления делами. Об этом сообщают "
Как сообщили журналисты, 28 октября из паркинга офисного центра Коломойского выехала Toyota Camry с номерными знаками Государственного управления делами. Схемы установили, что этим авто пользуется первый помощник президента Владимира Зеленского, его многолетний бизнес-партнер и совладелец "Квартала 95" Сергей Шефир.
Позже, спустя час, из офисного центра также выехал кортеж, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.
Шефир заявил журналистам, что он был там по делам студии "Квартал 95", а не из-за вопроса деятельности Зеленского, и встречался там не с Коломойским, а с другим человеком.
Однако с кем именно, уточнить отказался, сославшись на "коммерческую тайну частного предприятия".
Отвечая на вопрос, общается ли он с Коломойским, Шефир ответил утвердительно.
Потом первый помощник Зеленского все же признал, что в тот вечер он встречался в офисе в центре Киева именно с Коломойским.
В свою очередь Коломойский, которому журналисты позвонили сразу же после звонка Шефира, не признал, что Шефир приезжал именно к нему.