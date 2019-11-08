 Молния. Развод в Петровском состоится завтра, 9 ноября. Посол ОБСЕ Сайдик - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Молния. Развод в Петровском состоится завтра, 9 ноября. Посол ОБСЕ Сайдик
08.11.2019 12:16

Посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Матрин Сайдик заявил, что разведение сил в районе Петровского начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00. 

Молния. Развод в Петровском состоится завтра, 9 ноября. Посол ОБСЕ Сайдик

Ждем реакции со стороны ВСУ, последнее заявление украинской стороны было по старту разведения именно сегодня в 12:00.

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