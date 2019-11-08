Посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Матрин Сайдик заявил, что разведение сил в районе Петровского начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00.

Ждем реакции со стороны ВСУ, последнее заявление украинской стороны было по старту разведения именно сегодня в 12:00.

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