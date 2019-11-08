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|Молния. Развод в Петровском состоится завтра, 9 ноября. Посол ОБСЕ Сайдик
|08.11.2019 12:16
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Посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Матрин Сайдик заявил, что разведение сил в районе Петровского начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00.
Ждем реакции со стороны ВСУ, последнее заявление украинской стороны было по старту разведения именно сегодня в 12:00.