Медиагруппа "Украина", которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, заявила о запуске нового информационного телеканала, который будет вести круглосуточную трансляцию. Об этом на своей странице в соцсети написал главный редактор ТРК "Украина" Юрий Сугак.

"Медиа Группа Украина запускает информационный телеканал "Украина 24". В декабря 2019 года телеканал начнет свое круглосуточное эфирное вещание на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv", - говорится в сообщении Юрия Сугака.

7 ноября остоялось заседание Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, после которого стало известно о планах медиа-империи олигарха.

На этом заседании телеканал "Эскулап TV" (ООО "Аспер 2011"), который входит в "Медиа Группа Украина" переоформил лицензию из-за смены логотипа и концепции вещания. И хотя официального заявления от "Медиа Группа Украина" еще нет - уже известно, что они запускают новостной канал "Украина 24".

На этом рабочем названии остановились как на наиболее подходящем. По концепции - это информационный ресурс. Около 15 часов вещания в сутки составят информационные программы. Сам концепт обновленного канала и его программная политика еще разрабатываются.

Посмотрим, что получится в итоге.

Надо сказать, что ход довольно смелый, потому что информационных каналов в Украине уже столько, что, казалось бы, перебор.

Даже запуск телеканала "НАШ" (символично, ровно год назад) воспринимался как рисковое дело. Но было понимание, что команда, которую сформировал Мураев, потянет эту задачу.

Получится ли у медиа-команды Ахметова сделать что-то интересное и смотрибельное - покажет время. Многое решает человеческий фактор. НО теперь хотя бы понятно, ради чего закрылась газета "Сегодня".

Ахметову сейчас крайне важно усилить свое медиа-влияние.

А в условиях вынужденной экономии - выбор между газетой и телевизором очевиден.

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