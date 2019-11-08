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|За Дубневича внесли залог на 10 млн грн больше, чем надо
|08.11.2019 13:12
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За народного депутата Ярослава Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога, однако нардепа все равно этапировали в СИЗО.
По словам Шевчука, залог вносили 6 и 7 ноября несколько человек. И по состоянию на момент вынесения решения АП ВАКС – за Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога – на 10 миллионов больше, чем определила жалоба.
Он также добавил, что 8 ноября в Шевченковский суд уже подали заявление о незаконном задержании Дубневича. Шевчук прогнозирует, что в понедельник-вторник будет готово обращение в ЕСПЧ о том, что народного депутата незаконно задержали при наличии действующей меры пресечения – залог.
По словам защитника, он пока не знает, где находится Дубневич, "поскольку ни в одном пункте решения суда не написано, где должен находиться Дубневич, и кто должен его этапировать".
Он прогнозирует, что его подзащитный может находиться в Лукьяновском СИЗО, потому что ИВС в Аскольдовом переулке подведомственный СБУ, ИВС – подведомственный любому, пока не вынесено решение суда. Но не исключает, что его клиент может найтись и "где-то в Хмельницком".
Шевчук добавил, что уже обратился в НАБУ с вопросом, куда этапировали Дубневича.