Как выяснилось, Закон о штрафах для водителей, перевозящих детей без автокресел, содержит лазейки, позволяющие избежать наказания. Об этом в эфире ObozTV заявил председатель Всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, комментируя нововведения в правилах дорожного движения, как передает Telegram-канал "Адвокат права".

"Никаких автокресел никакой закон не ввел. Возможно," слуги народа "действительно хотели такую ​​новость сделать, но "турборежим"сыграл с ними злую шутку.

Я даже переписывался с депутатами из транспортного комитета.

Я им говорю - вы написали в законе, запрещается перевозить детей в транспортных средствах, оснащенных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка.

А что такое специальные средства, в закон люди не внесли ", - пояснил Антонюк.

"На сайте Верховной Рады есть определение категории "специальные средства".

Там сказано, что спецсредства - это резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ.

Читая этот закон, любой адвокат вам скажет, что для того, чтобы везти ребенка, вы должны в автомобили с ремнями безопасности использовать резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ.

Если везете двух детей, одному даете дубинку, другому наручники, и тогда вы соблюдаете правила дорожного движения ", - отметил он.