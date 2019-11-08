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|Что бы перевозить детей в авто нужны наручники, дубинки и газ, а не автокресло - "слуги" свои законы не читают вообще
|08.11.2019 13:49
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Как выяснилось, Закон о штрафах для водителей, перевозящих детей без автокресел, содержит лазейки, позволяющие избежать наказания. Об этом в эфире
Эксперт также прокомментировал норму закона, согласно которой автокресла должны использоваться и в такси. Он напомнил, что в правилах дорожного движения есть пункт 2.3, который