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|В США упразднят должность спецпредставителя по Украине - "никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль"
|08.11.2019 14:27
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Должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, будет полностью отменена. Об этом сообщает
Ожидается, что все полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает украинское направление политики.
Как отмечает издание, ликвидация должности стала первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента президента США Дональда Трампа оставят ощутимый след в американской политике относительно Украины.
Американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее только, будет отменена в основном потому, что администрации будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.
Те, кто были причастны к ней и дали показания Конгрессу в деле об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента.
Кроме того их карьера пострадала или вообще была уничтожена.