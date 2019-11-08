Генерал Руслан Белоконь

Про громадські ради «доброчесності»:

- коли я роками не вилазив з читального залу, навчався, писав курсові, дипломні, магістерські і дисертації - вони курили травку в підворотнях;

- коли я фактично жив у кабінеті, спав біля печатної машинки чи ночував у полі при ОМП - вони гуляли по барах і рахували себе «неформалами»;

- коли я жертвував інтересами сім‘і заради кар‘єри - вони пішли на курси спецслужб, підписавши угоди на співпрацю проти своєї країни;

- коли я рахував своі статки від зарплати до зарплати - вони освоювали закордонні рубежі і пляжі;



- коли я гнобив злочинність - вони писали на мене доноси;

- коли я всупереч думки вулиці застосовував закон - вони записали мене до злочинного режиму;

- коли я бачу як знищують мою країну - мене звинувачують у відсутності патріотизму.

І зараз ці люди намагаються надати оцінку таким як я.

Звичайно, ми не представляємо інтереси жодної іноземної країни і не працюємо на іх спецслужби.

Нас не найняли на роботу ні олігархи, ні злочинний світ.

Але зараз з певною регулярністю ці недоумки і іноземні агенти затрамбовують останні рештки порядності, відданості присязі, реального, а не удаваного патріотизму і відданості Україні і іі народу, в асфальт, каткуючи людей методичками своїх кураторів.

Я хочу підтримати тих, хто проходить ці випробування і пройде іх. На Вас вся надія.

Ви останній оплот нашої незалежності, законності та верховенства права.

Якщо Вас змінять вихідці різних курсів, недержавних баз і бункерів (схронів), агенти впливу та продажні циніки - там і скінчиться Україна.

І наостанок. Дехто думає, що «люстрованих» не повернуть. Ці люди не знали іншого життя, ніж служіння державі.



Зараз вони знайшли себе поза межами системи.



Тому ВОНИ НЕ ПОВЕРНУТЬСЯ.



А при вашій підготовці ще могли б і вашими мокрими підштаниками по вашій тупій морді.