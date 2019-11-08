Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам

и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников;

и с того времени он искал удобного случая предать Его.

Мф. 26:15-16

По сообщению греческих СМИ, во время литургии в столице Египта, Феодор II помянул Сергея (Епифания) Думенко в качестве главы Поместной Церкви.

8 ноября 2019 года во время Божественной литургии в честь праздника Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, Александрийский патриарх Феодор II помянул при чтении диптиха Сергея Петровича Думенко в качестве главы ПЦУ. Об этом сообщает греческое агенство «Ромфея» со ссылкой на свои источники в Египте.

Также сообщается, что в ближайшее время по этому вопросу появится официальное заявление Церкви Александрийского патриархата.

Также появилось видео литургии, где патриарх Феодор в числе других Предстоятелей зачитывает имя Епифания Думенко (после 45-й минуты).

Напомним, во время последнего визита в Украину и совместного богослужения с Предстоятелем и иерархами УПЦ, патриарх Феодор заявил, что именно УПЦ является единственной канонической Церковью в Украине, призвал верующих быть верными Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, а также пообещал сделать все возможное, чтобы проинформировать Предстоятелей всех Поместных Церквей о реальной ситуации в Украине.

"Выводы по итогам поминания главой Александрийской Церкви лидера украинских раскольников. 1. Раскол всемирного Православия - свершившийся факт. Как ни прискорбно об этом говорить, но правде нужно смотреть в лицо. Тезисы "об угрозе глобального раскола" и "единстве Православного мира" окончательно утратили свою актуальность. 2. Нужно принять и смириться с мыслью о том, что разделение мирового Православия может быть очень и очень долгим. 3. В сложившихся условиях на первый план выходит курс не сохранения "единства" с раскольниками и избегания изоляции от них, а сохранение основ нашей веры и нашей Церкви как оплота против искажения Православия. 4. РПЦ крайне важно сформулировать и публично огласить своё видение того, что происходит. В данном контексте было бы целесообразно оперативно провести Поместный собор, по итогам которого представить свою оценку ереси "папизма" Константинополя и его антиканонических действий, которые привели мировое Православие к повторению 1054 года. 5. После своего собора РПЦ, учитывая масштабы кризиса, могла бы призвать другие Церкви провести Всеправославный собор для рассмотрения сложившейся ситуации и реагирования на политику Фанара по установлению контроля над всем Православным миром. При этом следует пригласить на собор епископов Поместных Церквей, чтобы вся полнота архиереев, а не только Предстоятели решали как быть дальше. Не беда, если в силу разных причин представительство будет не самым большим. Главное, чтобы РПЦ потом могла с чистой совестью сказать - мы все делали для того, чтобы спасти ситуацию. Раз наш призыв не был услышан, не обессудьте. 6. Мягкое реагирование на раскол не доказало свою эффективность. РПЦ нужно быть последовательной. Если было разорвано евхаристическое общение с Фанаром, значит подобным образом нужно действовать и в отношении Александрийского патриархата. Кстати, ряд экспертов считает, что если бы не было половинчатого решения по Элладской Церкви, Александрийская, вероятно, не так бы быстро сдалась под напором американцев. 7. Нужно не бояться вводить в публичное пространство тезисы о том, что ряд Церквей уже уклонились в раскол. И что это открывает возможности для утверждёния Православия на их территории силами тех Церквей, которые не предали веру. " - Заявляет телеграм-канал ПРАВБЛОГ.

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