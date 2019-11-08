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|Термин "порохобот" отныне легализован в Госдепе США
|08.11.2019 16:21
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На сайте комитета по разведке Конгресса США опубликованы показания еще одного куратора Украины в Госдепе - Джорджа Кента. Он является заместителем помощника госсекретаря и давно ведет украинское направление (тем более, что ранее он занимал пост заместителя посла США в Киеве).
Кента допросили по делу об импичменте Трампа. Ранее Конгресс заслушивал поверенного в Украине Уильяма Тейлора, экс-посла Мари Йованович и бывшего спецпредставителя Госдепа в нашей стране Курта Волкера.
Приводим
Porokhobots в Конгрессе США
Показания Джорджа Кента проливают свет на то, как Порошенко накануне выборов испортил отношения с американцами. Точнее, с той частью истеблишмента, которая настроена, в основном, против Трампа. И которая по-прежнему во многом управляет дипломатией на украинском направлении.
Ранее Мари Йованович и Курт Волкер поведали Конгрессу, как генпрокурор Юрий Луценко начал кампанию против посла США, выбросив компромат на Йованович и поспособствовав ее смещению.
В цитате Кента это слово так и указано – Porokhobots. Данный термин пожалуй впервые прозвучал в Конгрессе США.
То есть, как видим, Кент впервые упоминает фамилию Порошенко в контексте атаки на Мари Йованович.
В целом нужно сказать, что отношения у бывшего президента с посольством и так были не безоблачные. Накануне выборов Мари Йованович почти прямым текстом предостерегла власти Украины от скупки голосов (так называемой "Сетки").
И выдала авансы Арсену Авакову (который, по ее словам позже в Конгрессе, был практически информатором посольства), заявив, что он сможет обеспечить прозрачность выборов.
Параллельно Кент называет в своих показаниях еще двух виновников смещения Йованович - главу антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и работника Генпрокуратуры Константина Кулика (который к слову встречался с Руди Джулиани, советником Трампа).
Плохой Луценко, хорошее НАБУ
Но главным оппонентом у Джорджа Кента, судя из его показаний, выступает именно Юрий Луценко.
На этой и других историях видно, как опустился за последние годы настоящий уровень украинского суверенитета.
Двойная игра Волкера
Кент проливает некоторый свет на роль в последних событиях бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Интересно, что Курт Волкер также допускал возможность расследования дела Байдена в Украине, не считая это чем-то ужасным.
В итоге, вспоминает Кент, помощник Зеленского Андрей Ермак поступил так, как Кент советовал помощнице Волкера: потребовал от США письменного запроса на такое расследование - через Договор о взаимной правовой помощи.