Компания «Нью Имидж Маркетинг Групп», которая сегодня обнародовала якобы результаты исследования мнения жителей неподконтрольных территорий, находится в базе псевдосоциологов и скрытых пиарщиков и не имеет эллементарного набора публичных данных. Об этом заявил социолог, старший преподователь Национального технического университета «Киевский Политехнический Институт» Владимир Ищенко. «Попробуйте сначала погуглить о "Нью Имидж Маркетинг Груп", которая якобы провела опрос для "Зеркала недели" в ЛДНР. Во-первых, обнаружится, что у "самоотверженной команды", которая якобы проводит исследования аж с 2003 года, до сих пор нет работающей интернет-страницы. Во-вторых, обнаружится подробная летопись публикаций "Нью-Имидж Маркетинг Груп" фейковых предвыборных опросов в базе псевдосоциологов и скрытых пиарщиков, которую ведут "Тексты": http://texty.org.ua/d/socio/firm/new-image-marketing-group/ . А, в-третьих, и самое смешное, журналисты "Зеркала недели" сами же их когда-то и разоблачали: "Як з’ясували журналісти «Дзеркала тижня» у 2008 році, працівники компанії «Нью-імідж маркетинг груп» не мають звички залишати свої контактні телефони або е-mail: «Представник інформаційного агентства “Інтерфакс”, прес-центр якого компанія вже не раз використовувала для обнародування своїх фантастичних рейтингів, повідомила: “Ці хлопці справді доволі дивні, завжди ходять парою й не залишають координат. Єдине, що в мене є — адреса якогось сайта”. Головна сторінка останнього повідала нам, що компанія створена 2003 року, розташована вона в Харкові на вулиці Чернишевського й займається маркетинговими дослідженнями. Серед яких були посилання тільки на дослідження в столиці»". "Зеркалу недели" - позор. Позор заказывать формирующий опрос у no name шарашкиной конторы вместе с другой шарашкиной конторой Геращенко и политтехнологов, которые уже много лет топят за отделение Донбасса. Эти цифры могут быть вообще нарисованы на коленке. Исследование берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOIS) под руководством известного ученого Гвендолин Зассе только полгода назад показывало не просто немного другую, а ровно противоположную картину общественного мнения в ЛДНР: https://www.zois-berlin.de/publikation…/…/zois-report-32019/ . Позор публиковать сомнительные цифры и снабжать их комментариями в стиле "Радио тысячи холмов". Ах, представьте себе, там считают войну "внутренним конфликтом" и не молятся на ЕС и НАТО! Как же мы будем жить с ними в одной стране?! Да вот, блин, сделаете над собой усилие! Позор на фоне успешного разведения войск пытаться вместе с Голосом срывать приближение к миру. Никакие "бетонные точки" не помогут Украине стать ни Западной Германией, ни Южной Кореей. Для этого нужно вернуть, как минимум, послевоенные темпы роста капитализма, американскую гегемонию и коммунистическую угрозу. А нам еще придется поработать, чтобы не превратиться в какой-нибудь Южный Судан». - Заявил Владимир Ищенко. Возвращения оккупированных районов Донецкой и Луганской области в Украину на прежних условиях желают только 5,1% местных жителей, свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и «Зеркала недели. Украина», проведенного при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп». Согласно обнародованным данным, особого статуса региона в составе Украины желают 13,4% опрошенных. Чуть больше — 16,2% — настаивают на независимости региона. Объединения с Россией желают 50,9% жителей ОРДЛО. Ещё 13,4% считают, что «ЛНР» и «ДНР» должны войти в Россию с «особым статусом». Что касается только Донбасса в целом, включая подконтрольные правительству Украины территории Луганской и Донецкой областей, то согласно опросу 49,6% жителей ОРДЛО заявили, что обе области должны быть включены в состав России. Ещё 13,3% выбрали включение в состав России с «особым статусом». В составе Украины Донбасс видят 19,2% опрошеных.



Согласно обнародованным данным украинские политические партии не желают допускать к выборам 73,4%. Из них 33,6% ответили «скорее нет», а 39,8% — «однозначно нет». Готовы допустить украинские политические силы к выборам 22,7%: «скорее да» ответили 14,2% и «однозначно да» — 8,5% опрошенных. При этом 70,9% жителей ОРДЛО выступили против того, чтобы на местных выборах кандидатами были только граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством. Также действующего президента Украины Владимира Зеленского оценивают «плохо» или «очень плохо» 78,9% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. «Очень хорошо» и «хорошо» к действующему президенту Украины относятся 19% опрошенных. За последние месяцы, которые Зеленский посвятил работе над мирным урегулированием конфликта на Донбассе, отношение к нему не изменилось у 44,8% жителей, ухудшилось — у 22,9%. 20,5% заявили, что Зеленский их разочаровал. Изменили мнение в лучшую сторону 2,7% опрошенных. Экономических успехов от Зеленского жители ОРДЛО тоже не ждут — 1,4% считает, что ему удастся улучшить социально-экономические условия, ещё 13,3% «допускают такую вероятность». 85% считают успех «маловероятным» и «очень маловероятным». Надежды на мир в регионе с Зеленским связывают 1,7%. В то же время 59% опрошенных не связывают с украинским президентом надежды на мир, а 26,5% категорически отказывают ему в способности урегулировать конфликт. 61,3% сомневаются, что Зеленскому удастся провести удачные переговоры с Путиным, 23,8% считают успех переговорного процесса Украины и России «очень маловероятным». Что касается остальных украинских политиков, то они также не пользуются большой поддержкой. Так, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука «очень хорошо» оценивают 4,9% опрошенных, «хорошо» — 28,3%, а 56% заявили, что не доверяют ему. У лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко получил больше поддержки — 34,6% «хорошо» и 4,3% «очень хорошо». Недоверие ему выразили 52%. Экс-главу Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруту хорошо оценивают 6,6%, не доверяют — 61,5%. Александра Вилкула из «Оппозицонного блока» поддерживают 11%, оценку «плохо» или «очень плохо» вынесли 50% опрошенных, а 36% заявили, что не знают, кто это. Нардепа и лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука «хорошо» оценивают 9,4% и «очень хорошо» — 2,1%. При этом «скорее плохо» его оценили 41,8% и совсем не доверяют 33,8%. Лидера партии «Батькивщина» и одноименной парламентской фракции Юлию Тимошенко «скорее хорошо» оценивает только 3,4% респондентов, зато недоверие выразили 62,8%. Пятый президент Украины Петр Порошенко получил оценку «плохо» и «очень» от 97% опрошенных. «Скорее хорошо» к нему относятся только 1,4%. Опрос проводился в период с 7 сентября по 31 октября 2019 года методом face-to-face. Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов — 800 жителей ОРЛО и 806 из ОРДО. Расчет сравнительной выборки проводился с использованием статистических данных 2014 г. и скорректирован с учетом имеющихся демографических данных временно перемещенных лиц. Погрешность исследования составляет не более 3,2%.



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