Сводка Новостей
- Минские соглашения: разозлит или порадует Зеленский Путина своим "планом Б"
- А мир — вот он: всего лишь в желании Киева. Соломон Манн
- Компания, которая изучала мнения людей на неподконтрольных территориях, находится в базе псевдосоциологов и фейков. Эксперт
- Зеленский распорядился срочно принять "закон о начале диктатуры"
- В Петровском происходит разведение войск. Видео
|А мир — вот он: всего лишь в желании Киева. Соломон Манн
|09.11.2019 19:23
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Израильский политолог Соломон Манн после успешного развода войск в Петровском заметил, что как только мира в Донбассе начинает хотеть Украина - мир приходит
Израильский политолог Соломон Манн после успешного развода войск в Петровском заметил, что как только мира в Донбассе начинает хотеть Украина - мир приходит