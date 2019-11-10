ДЕКРЕТ о печати. 9 ноября 1917 года... Сегодня в годовщину Декрета, Зеленский издал ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ приказ!
Временный революционный комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков.
Немедленно со всех сторон поднялись крики о том, что новая социалистическая власть нарушила, таким образом, основной принцип своей программы, посягнув на свободу печати.
Правительство обращает внимание населения на то, что в нашем обществе за этой либеральной ширмой действительно скрывается свобода для имущих классов, захватив в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс.
Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть только упрочивается, невозможно было целиком оставить это оружие в руках врага в то время, как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы.
Вот почему и были приняты временные и экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса.
Как только новый порядок упрочится, – всякие административные воздействия на печать будут прекращены, для нее будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону.
Совет Народных Комиссаров постановляет:
1) Закрытию подлежат лишь органы прессы:
- призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству; - сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов;
- призывающие к деяниям явно преступного, т.е. уголовно наказуемого характера.
2) Запрещения органов прессы, временные или постоянные, проводятся лишь по постановлению Совета Народных Комиссаров.
3) Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Владимир Ульянов-Ленин.