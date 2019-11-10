Известный общественный деятель и знаток Михаил Чаплыга опубликовал "резолюцию" съезда партии "Слуга народа" "ЛИКБЕЗ для Зеленых Кнопочек. Говорят им темники под съезд подготовили. Почитал. Предлагаю пользоваться первоисточниками. Заодно двоечники и неучи подтянут знания по истории. Читайте и шарьте - получите массу удовольствия!" - Не без иронии говорится в сообщении Михаила Чаплыги. РЕЗОЛЮЦИИ II-ГО СЪЕЗДА "СЛУГА НАРОДА" ОБ ЕДИНСТВЕ ПАРТИИ. 1. Съезд обращает внимание всех членов партии на то, что единство и сплоченность ее рядов, обеспечение полного доверия между членами партии и работы действительно дружной, действительно воплощающей единство воли авангарда хипстеров, неучей и лоббистов всех мастей, является особенно необходимым в настоящий момент, когда ряд обстоятельств усиливает колебания в среде мелкобуржуазного населения страны (ФОПов). 2. Между тем еще до общепартийной дискуссии о профсоюзах, которые возглавил Анархист, в партии обнаружились некоторые признаки фракционности, т.е. возникновения групп с особыми платформами и со стремлением до известной степени замкнуться и создать свою групповую дисциплину. Необходимо, чтобы все сознательные зеленые кнопочки ясно осознали вред и недопустимость какой бы то ни было фракционности, которая даже при всем желании представителей отдельных групп сохранить партийное единство неминуемо ведет на деле к ослаблению дружной работы и к усиленным повторным попыткам примазывающихся к правительственной партии врагов ее углублять разделение и использовать его в целях контрреволюции. Использование врагами хипстеров и неучей всяких уклонений от строго выдержанной либертарианской линии с наибольшей наглядностью показало себя на примере Дубинского мятежа. Меньшевистские блоги в ФБ и Телеграмме накануне Дубинского мятежа показывают, равным образом, как анархисты использовали разногласия внутри Слуг Народа, чтобы действительно подталкивать и поддерживать Дубинских мятежников и Мажоритарщиков, выставляя себя на словах противниками мятежей и сторонниками зеленой власти лишь с небольшими будто бы поправками. 3. Пропаганда по данному вопросу должна состоять, с одной стороны, в обстоятельном объяснении вреда и опасности фракционности с точки зрения единства партии и осуществления единства воли авангарда либертарианства, как основного условия успеха диктатуры зеленых кнопочек, с другой стороны, в объяснении своеобразия новейших тактических приемов врагов Зеленой власти. Эти враги, убедившись в безнадежности контрреволюции под открыто Профсоюзным флагом, напрягают теперь все усилия, чтобы, исповедуя разногласия внутри Слуг Народа, двинуть контрреволюцию так или иначе путем передачи власти политическим группировкам, наиболее близким по внешности к признанию зеленой власти. Пропаганда должна выяснить также опыт предшествующих революций, когда контрреволюция поддерживала наиболее близкие к крайней революционной партии мелкобуржуазные группировки, чтобы поколебать и свергнуть революционную диктатуру, открывая тем дорогу для дальнейшей полной победы контрреволюции, ФОПов и фермеров. 4. Необходимо, чтобы каждая организация партии строжайше следила за тем, чтобы непременно необходимая критика недостатков партии, всякий анализ общей линии партии или учет ее практического опыта, проверка исполнения ее решений и способ исправления ошибок и т.п. были бы направляемы не на обсуждение групп, складывающихся на какой-либо «платформе» и т.п., а на обсуждение всех членов партии. Для этого съезд предписывает издавать регулярнее «Дискуссионный Листок» в соцсетях и влогах Зеленского с Теслой. Всякий, выступающий с критикой, должен учитывать положение партии между окружающих ее врагов, а

также должен своим непосредственным участием в советской и партийной работе стремиться к исправлению на деле ошибок партии. 5. Поручая ЦК провести полное уничтожение всякой фракционности, съезд заявляет в то же время, что по вопросам, привлекаюшим особое внимание членов партии, — об очистке партии от нехипстерских и ненадежных элементов, о борьбе с бюрократизмом, о развитии демократизма и самодеятельности зеленых кнопочек и т.п., какие бы то ни было деловые предложения должны быть рассматриваемы с величайшим вниманием и испытываемы на практической работе. Все члены партии должны знать, что по этим вопросам партия не осуществляет всех необходимых мер, встречая целый ряд разнообразных препятствий, и что, отвергая беспощадно неделовую и фракционную критику, партия постоянно будет продолжать, испытывая новые приемы, бороться всякими средствами против бюрократизма, за расширение демократизма, самодеятельности, за раскрытие, разоблачение и изгнание примазавшихся к партии и т.д. 6. Съезд предписывает следовательно немедленно распустить все, без изъятия, образовавшиеся на той или иной платформе группы и поручает всем организациям строжайше следить за недопущением каких-либо фракционных выступлений. Неисполнение этого постановления съезда должно вести за собой безусловное и немедленное исключение из партии. 7. Чтобы осуществить строгую дисциплину внутри партии и добиться наибольшего единства при устранении всякой фракционности, съезд дает ЦК полномочие применять в случаях нарушения дисциплины или возрождения, или допущения фракционности все меры партийных взысканий вплоть до исключения из партии, а по отношению к членам ЦК перевод их в кандидаты и даже, как крайнюю меру, исключение из партии. Мера эта может быть применена лишь по постановлению 2/3 общего Собрания членов ЦК, кандидатов в ЦК и членов ЦКК. (пункт 7-ой не подлежит опубликованию) Напомним, в Сети опубликован темник партии "Слуга народа", в котором обозначены основные тезисы, предлагаемые для обсуждения на сегодняшнем съезде политсилы, который открылся в 12:00. Документ появился на телеграм-канале "Темный рыцарь". Он сопроводил документ таким комментарием: "Бл@дь. Это гениально от начала и до конца. Темник партии по сегодняшнему съезду, в котором с первых слов чувствуется легкая гениальность Жени Кравчук (имеется в виду заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук - Ред.). Читайте!". Мы полностью приводим перевод документа с украинского языка. • Информационные атаки против нас показывают, что в стране начались перемены. • Мы начали наступать олигархам на горло. Верховная Рада приняла закон о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, началась борьба с монополиями, неуплатой налогов. Они теряют реальные деньги и начали мстить нам за это. • Олигархи привыкли, что с ними всегда о чем-то договариваются, к ним ходят на поклон, отдают им целые отрасли экономики. В обмен на это олигархи обеспечивали лояльность своих СМИ. Сейчас все по-другому: с ними никто ни о чем не договаривается, им не позволяют грабить народ, следовательно они начали против нас грязную информационную кампанию. • Наши противники не могут выступать против наших законопроектов, потому что их (законопроекты - Ред.) поддерживают общество, общественные организации, международные партнеры Украины. Сложно выступать против шагов к миру, которые мы предпринимаем. Сложно выступать против войны с коррупцией, которую мы ведем. Поэтому они лезут в сферу личной жизни, а иногда просто распространяют ложь и слухи. Чего стоит, например, скандал с зубом Богдана, который распространяли даже серьезные СМИ с репутацией. Так же построен скандал с перепиской от Джокера. Людям сформировали ожидания, что будут какие-то серьезные разоблачения, а в результате там несколько наивных переписок с депутатами. Информация о том, что члены налогового комитета брали деньги, тоже не подтвердилась. В том числе благодаря полиграфу. Конечно, мы ожидаем очередных "разоблачений" и "сенсаций". Но чем больше их будет, тем меньше будет доверие к ним и к СМИ, которые их распространяют. • Цели информационных провокаций:

а) заставить людей поверить, что в стране бардак, потому что к власти пришли люди, которые никогда не были в политике;

б) расколоть фракцию и партию "Слуга народа";

в) сформировать представление, что новые политики - такие же, как и старые. • На самом деле ни один из этих тезисов не соответствует действительности. Социология показывает, что сегодня власти доверяют больше, чем когда-либо. Президенту полностью или частично доверяют 66%, Верховной Раде - 44%. А еще полгода назад доверяли лишь 4% украинцев. По уровню доверия президент третий после волонтеров и ветеранов АТО, опережая даже армию и церковь, чего не было в Украине никогда. По сравнению с мартом повысился (хотя и осторожно) уровень доверия даже к полиции, судам, прокуратуре, НАБУ. • Внутри фракции и партии, как в любой семье, есть разные мнения, но мы остаемся едины. Мы можем обсуждать вопрос сколько угодно, но в принципиальных вещах мы всегда имеем общую позицию. • Новые политики доказали, что ведут себя иначе. Они ходят на заседания комитетов, посещают пленарные заседания, голосуют лично. Ошибки будут всегда, но главное - уметь их исправлять. А нам это удается. Кнопкодавы перечислили зарплату на благотворительность, и нарушения прекратились. Когда возникли подозрения в получении денег - пошли на полиграф. Богдан Яременко написал заявление на сложение с себя полномочий председателя комитета. В то время как тот же Порошенко не появляется не только на полиграфе - на допрос уже 17-й раз не может прийти. Уже не говоря о том, что после Мальдив он даже не извинился перед народом. • Многим хочется остановить или затормозить изменения, потому что они означают потерю коррупционных доходов. Понятно, что свою позицию эти люди и группы людей не изменят. А вот стоит ли поддерживать атаки на команду президента и "слуг народа" тем, кто хочет перемен? Правящая партия "Слуга народа"готовится к местным выборам по всей стране в конце весны следующего года. Об этом журналистам перед съездом партии в воскресенье сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко. "Местные выборы по всей стране пройдут, когда мы завершим процесс децентрализации. Если закончим раньше, то проведем раньше. Когда это вероятно? Например, конец весны", - заявил он. Корниенко напомнил, что он один из депутатов, который ответственный за законодательное обеспечение процесса децентрализации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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