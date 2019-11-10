Задержанного в Польше одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. Об этом на своей странице в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека (Игоря Мазура) передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 9 ноября в Польше задержали одного из лидеров УНА-УНСО, ветерана АТО Игоря Мазура ("Тополю"). Сообщается, что он был задержан по запросу РФ через Интерпол.

Вице-спикер Польши Малгожата Гошевска сообщила, что задержание ветерана АТО Игоря Мазура является "исключительно техническим" шагом и Польша не намерена передавать его РФ.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что РФ обвиняет задержанного в Польше Игоря Мазура в боевых действиях против ее войск в Чечне, в очередной раз используя инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира