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- Нардеп Кива сделал заявление про "секси-слуг" в Раде: "И эти люди меня осуждали за то, что я х@р в Раде поправил"
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|Нардеп Кива сделал заявление про "секси-слуг" в Раде: "И эти люди меня осуждали за то, что я х@р в Раде поправил"
|10.11.2019 21:39
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Илья Кива, депутат от "Оппозиционно платформы - за жизнь", высказался о бывшем генеральном директоре 1+1, ныне - депутате от "Слуги народа" и главе комитета по информационной политике Украины, у которого журналист-расследователи нашли незадекларированный дом на Трухановом острове в Киеве, застройка на котором запрещена законом. Ткаченко также прочат в будущие мэры столицы. Видео со своим мнением депутат выложил на Facebook.
Кива сказал, что посмотрел расследование про незаконную застройку и заявил, что девиз Ткаченко:
После этого депутат "прошелся" по новой власти. Кива вспомнил о том, какой скандал случился вокруг видео с ним в Верховной Раде и сказал, что у нынешней власти просчеты куда более серьезные.
Напомним, сегодня новоизбранный глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что партия должна стать секси и начать возбуждать.