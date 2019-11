Арестованный в США американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас признал, что он вместе с Игорем Фруманом передал новой власти Украины своего рода ультиматум о том, что Белый дом заморозит военную помощь нашей стране, если Киев не объявит о расследовании против конкурента Трампа Джо Байдена и его сына Хантера . Об этом передает The New York Times . По словам Парнаса, встреча, на которой об этом говорилось, состоялось перед инаугурацией Владимира Зеленского. Украинскоую сторону представлял его первый помощник Сергей Шефир. Кроме Парнаса на встрече также присутствовал и его деловой партнер Игорь Фруман. Адвокат арестованного бизнесмена Джозеф Бонди заявил о намерении его клиента рассказать об этом разговоре на слушаниях перед Палатой представителей, которая расследует дело импичмента Трампа. Кроме приостановления военной помощи, Парнас предупреждал о том, что вице-президент Майк Пенс не поедет на инаугурацию Зеленского, если не будет объявлено о расследовании. По словам Бонди, его клиент действовал по указанию адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Тот, в свою очередь, действовал по указанию президента США, считает Парнас. Сам же Рудольф Джулиани отвергает такие обвинения. Сергей Шефир подтвердил американской газете, что такая встреча действительно была. Однако отметил, что вопрос военной помощи США не поднимался. По его словам, Парнас и Фруман хотели, чтобы Зеленский встретился с Джулиани. Помощник Зеленского утверждает, что украинская сторона не воспринимала бизнесменов, как официальных представителей и не считала, что они могут представлять правительство США. Вместе с тем, адвокат Парнаса заявил, что если бы Шефир не верил, что Парнас говорит от имени Трампа, то не был бы на этой встрече. Отметим, крупнейшие мировые социальные сети Facebook и YouTube приняли не совсем однозначное решение, как для флагманов свободного цифрового мира. Отныне и Facebook и YouTube будут удалять любую информацию, в которой будет указано имя сотрудника ЦРУ, который первым раскрыл подробности телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Verge . Первой о таком решили заявила компания Facebook. По данным соцсети, публикация контента с именем разоблачителя нарушает правила, направленные на противодействие "координированным атакам" на платформе. Также видеохостинг YouTube добавил, что будет придерживаться такой же позиции и удалять контент с именем работника ЦРУ. Напомним, что ранее появилась иноформация, что этим человеком оказался Эрик Чиарамелла. Он был директором по делам Балтии и Восточной Европы в Совете национальной безопасности во время президентства Обамы. Эрик Чиарамелла занимается украинским направлением. Сейчас он работает аналитиком в ЦРУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



