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|Партия "Слуга народа" - это идеологический презерватив. Натягивается на любую идеологию
|11.11.2019 08:25
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Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена. Об этом он сказал на брифинге после съезда партии.
Корниенко сообщил, что изменение идеологии требуется для поиска компромисса внутри партии.
Напомним, члены политической силы "Слуга народа" во время съезда в Киеве в воскресенье, 10 ноября, избрали нового руководителя партии.
Так, во время съезда члены партии избрали руководителем "Слуги народа" народного депутата и первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко.
В своей речи Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий.
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