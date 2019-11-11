Вашингтон не готов вечно оказывать Украине военную помощь, надеются на договоренности между Киевом и Москвой. Об этом 10 ноября заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS





«Я не буду строить предположений, что будет дальше. Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Никто не может навсегда принудить США делать то, что мы делаем сейчас», — сказал он.

При этом О'Брайен подчеркнул, что Дональд Трамп стал первым президентом США, который отправил Украине помощь оружием, чтобы якобы упрямиться русским.

По мнению американиста Бориса Межуева, Украина имеет для США большое значение в идеологическом смысле, поскольку на ней тестируется вопрос, сохраняться ли США как империя или же они станут обычным крупным государством, которое строит политику из прагматичных соображений.

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