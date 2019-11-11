Сводка Новостей
- Игорь Валерьевич начал войну - украинский "Джокер"
- Партия нетрадиционной ориентации
- Найем, Залищук и Лещенко "засветились" на ежегодном слёте масонской ложи "соросят" в посольстве США
- США не будут помогать Украине вечно, пусть договариваются с Россией. Белый дом
- Партия "Слуга народа" - это идеологический презерватив. Натягивается на любую идеологию
|Игорь Валерьевич начал войну - украинский "Джокер"
|11.11.2019 10:19
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Кто этот «Джокер»? Подросток, насмотревшийся американских блокбастеров и возомнивший себя борцом за справедливость, поскольку не имел еще настоящих половых отношений?
Таинственный работник спецслужбы, имеющий доступ к программе клонирования телефонов правительственных чиновников? Будьте проще, и вам откроются горизонты истины. Креативный украинский олигарх Игорь Коломойский с удовольствием наблюдает за паникой, охватившей Офис президента Зеленского и фракцию «Слуга народа».
«Зеленые» подозревают друг друга в сливе информации, никому не доверяют и пишут в своих «Телеграм-каналах» всякую хе…ю. Он и есть тот самый «Джокер». Этакий лохматый дедуган в очках, постоянно матерящийся и ведущий свою двойную, иногда даже тройную игру.
Все же думали, что Сорос — это изощренный всемирный финансово-политический спрут, которому служат беспринципные пид...сы, реализующие план по установлению всемирного господства толерастии. В принципе, так оно и есть.
Даже Игорь Валерьевич, циничный до мозга костей гетеросексуал, повелся на миф о могуществе птенцов гнезда Сороса. Теперь он яростно сношает своего партнера Дубилета, посоветовавшего провернуть гениальную, как им тогда казалось, комбинацию.
Набрать в Кабмин «соросят» и их руками провернуть земельную реформу. То есть продажу земли иностранцам. Потом объявить их пи...сами, что соответствует действительности, и показательно свергнуть как врагов украинской нации. Все в стилистике Игоря Коломойского.
Пристегнуть Демократическую партию США, которая действует на Украине в полной координации с Соросом, перевести стрелки на Штаты и спокойно дерибанить миллиарды, пока идет всемирный геополитический срач.
Малой Дубилет (сын партнера Коломойского), поставленный для контроля за деятельностью «соросят» в Кабмин, прибегает в офис Игоря Валерьевича с квадратными глазами:
В Раде та же фигня. Игорь Валерьевич как рачительный хозяин заслал «слугам» первый транш небольшой финансовой помощи. Чтобы они могли оплатить Интернет, проституток и другие естественные потребности. Кто же знал, что они такие тупые. Одни побежали проверяться на полиграфе, другие дали подписку стать негласными осведомителями Национального антикоррупционного бюро, третьи — самые тупые — побежали в СБУ с доносами. Коломойский почитал все доносы и пришел в ужас. Куда, б...ть, катится этот мир? Понабирали идиотов, которые начинают кусать руку дающего.
Появилась переписка премьера Гончарука (либераст) с Нефедовым. Безусловно подлинная, поскольку никто ее даже не пытался опровергнуть. К сожалению, не могу ее даже воспроизвести, настолько она органично завязана на мате. И ведь, что интересно, общается глава украинского правительства с партнером на русском языке, наплевав на нормы закона о всеобщей и тотальной украинизации. Все узнали, как именно имеют Нефедова, что именно он чувствует в этот момент и куда он посылает премьера после поцелуя. Срамота, конечно, но интересно.
Так что в данный момент «Джокера» ищет сам Игорь Валерьевич, что гарантирует данному персонажу прекрасное будущее.
Судьба премьера на самокате уже решена. Только полные дебилы не понимают этого. Кто у нас такой дебил?
Правильно: глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Вы, надеюсь, поняли, что страной численностью в тридцать с чем-то миллионов управляет веселый олигарх по кличке «Джокер». Он разводит всех: демократов и республиканцев, «соросят» и просто пид...сов. Оно, конечно, безумно интересно. Но становиться заложником лохматого дедушки, для которого высшей моральной ценностью является прибыль в триста процентов, — то еще удовольствие.
Даже наши американские колонизаторы офигели.
Они-то думали, что расставили на ключевые должности «проверенных агентов», которые будут играть по их партитуре. В ГПУ Руслан Рябошапка с заместителями — агентами Демпартии США. Для «равновесия» их разбавили агентом Ми-6.
Полина Чиж, ранее работавшая в НАБУ и «попалившаяся» не передаче секретной информации в посольства США и Австрии, стала начальником управления по внешним сношениям ГПУ. Чувствую, «насношается» она вдоволь. В правительстве, как мы уже писали, все сплошь «соросята». Премьер Гончарук, кстати, недавно назначил своим советником по внешним связям известную «квартирооптимистку» Светлану Залищук.
Почему известную?
Она, как и ее «побратим» Сергей Лещенко, сумела с помощью внешних связей купить себе квартиру в центре Киева. В этом ей помогали демократы США в лице Олега Рыбачука, распределявшего (воровавшего) финансовую помощь Госдепа по своему усмотрению, норвежско-поданный африканского происхождения, еще парочка каких-то скандинавов с американско-еврейскими корнями, и на этом пока остановимся.
Действительно, крупный специалист по внешним сношениям.
Если учитывать тот факт, что Залищук вместе с Лещенко участвовала в афере с так называемой «амбарной книгой» Партии регионов, которая привела к отставке главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, то всем понятно — Гончарук просто сказочный д...б.
И все идет к тому, что проект демократов США «Украина» превращается в «Беня Люкс», где главной ценностью являются не идеи «открытого общества» Сороса, а «хотелки» Игоря Валерьевича.
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