Александр Зубченко Все спецслужбы независимой, суверенной и европейской Украины ловят неуловимого, с...ка, «Джокера». Автора «Телеграм-канала», который ударными темпами реализует концепцию президента Зеленского «Государство в смартфоне». Открываешь мессенджер, а там комплект переписки генерального прокурора с депутатом фракции «Слуга народа». Совершенно секретная, знаете ли, переписка. Потому что любой, кто ее прочитает, сразу поймет: упомянутый депутат абсолютно тупой. Мало того что он принял пранкера за прокурора, так еще и изливает ему свои страхи и детские комплексы как психоаналитику. Кто этот «Джокер»? Подросток, насмотревшийся американских блокбастеров и возомнивший себя борцом за справедливость, поскольку не имел еще настоящих половых отношений? Таинственный работник спецслужбы, имеющий доступ к программе клонирования телефонов правительственных чиновников? Будьте проще, и вам откроются горизонты истины. Креативный украинский олигарх Игорь Коломойский с удовольствием наблюдает за паникой, охватившей Офис президента Зеленского и фракцию «Слуга народа». «Зеленые» подозревают друг друга в сливе информации, никому не доверяют и пишут в своих «Телеграм-каналах» всякую хе…ю. Он и есть тот самый «Джокер». Этакий лохматый дедуган в очках, постоянно матерящийся и ведущий свою двойную, иногда даже тройную игру. Игорь Валерьевич начал войну не только со «слугами народа», оказавшимися тупыми до ужаса, но и с правительством Алексея Гончарука. Все же думали, что Сорос — это изощренный всемирный финансово-политический спрут, которому служат беспринципные пид...сы, реализующие план по установлению всемирного господства толерастии. В принципе, так оно и есть. У нас здесь все знают, что, к примеру, министр экономики Тимофей Милованов находится в отношениях с главой Государственной фискальной службы Максимом Нефедовым. Разрушает, падлюка, крепкую семью недавно женившегося Нефедова. Поэтому с пид...сами все нормально. Однако предполагалось, что агенты Сороса имеют хотя какой-то минимальный интеллектуальный уровень. Не зря же венгерский дедушка двадцать восемь лет подряд взращивал свое «семя» на благодатной украинской почве. Создавал целую сеть грантовых контор, специализирующихся на «выпуске» всяких там миловановых, гончаруков и прочих «заднеприводных». Даже Игорь Валерьевич, циничный до мозга костей гетеросексуал, повелся на миф о могуществе птенцов гнезда Сороса. Теперь он яростно сношает своего партнера Дубилета, посоветовавшего провернуть гениальную, как им тогда казалось, комбинацию. Набрать в Кабмин «соросят» и их руками провернуть земельную реформу. То есть продажу земли иностранцам. Потом объявить их пи...сами, что соответствует действительности, и показательно свергнуть как врагов украинской нации. Все в стилистике Игоря Коломойского. Пристегнуть Демократическую партию США, которая действует на Украине в полной координации с Соросом, перевести стрелки на Штаты и спокойно дерибанить миллиарды, пока идет всемирный геополитический срач. Да, вне всякого сомнения, блестящий план. Но выявился один недостаток. «Соросята» на деле оказались реальными дебилами. Уже упомянутый Милованов, отвечающий за приватизацию земли, втупую завалил разработку законопроекта по созданию земельного рынка. Ему же объясняли: Тимоша, ты можешь сколько угодно сосать у кого угодно, но, с...ка, возьми эту бумажку и делай все, что в ней написано. И что в результате? Милованов возомнил себя королем горы и хозяином украинских черноземов. Заразил своей уверенностью премьера Гончарука и главу фискальной службы Нефедова, с которыми вместе делает гламурные косметические масочки на лицо. Точнее, табло. Малой Дубилет (сын партнера Коломойского), поставленный для контроля за деятельностью «соросят» в Кабмин, прибегает в офис Игоря Валерьевича с квадратными глазами: «Шеф, все пропало, они просто конченые!». Завалили все направления, которые им написали на листочке бумаги. Там еще пятна были от рыбы. Беня очень любит фиш кушать. Но в целом все было доходчиво изложено. В Раде та же фигня. Игорь Валерьевич как рачительный хозяин заслал «слугам» первый транш небольшой финансовой помощи. Чтобы они могли оплатить Интернет, проституток и другие естественные потребности. Кто же знал, что они такие тупые. Одни побежали проверяться на полиграфе, другие дали подписку стать негласными осведомителями Национального антикоррупционного бюро, третьи — самые тупые — побежали в СБУ с доносами. Коломойский почитал все доносы и пришел в ужас. Куда, б...ть, катится этот мир? Понабирали идиотов, которые начинают кусать руку дающего. После недолгих раздумий Коломойский решил, что пробил час «Джокера». Почему именно «Джокера»? А не все ли равно кого? Начался выброс компромата. Мне лично очень нравится работать в таких условиях. Читаешь первоисточники, то есть данные оперативного перехвата мессенджеров. Поскольку первая порция «компромата» зашла буквально на ура и все стали искать «Джокера», Беня сменил тактику и просто стал сливать компромат на Кабмин через левый сайт. Пусть ищут. Появилась переписка премьера Гончарука (либераст) с Нефедовым. Безусловно подлинная, поскольку никто ее даже не пытался опровергнуть. К сожалению, не могу ее даже воспроизвести, настолько она органично завязана на мате. И ведь, что интересно, общается глава украинского правительства с партнером на русском языке, наплевав на нормы закона о всеобщей и тотальной украинизации. Все узнали, как именно имеют Нефедова, что именно он чувствует в этот момент и куда он посылает премьера после поцелуя. Срамота, конечно, но интересно. Если выбросить маты, то Нефедов вместе с Гончаруком собираются делить потоки от контрабанды, чтобы покрыть расходы на предстоящие выборы в местные органы власти. «Джокер» вернулся! Игорь Валерьевич в традиционной для него манере смешивает своих оппонентов с дерьмом. С регулярностью месячных у Залищук каждую неделю появляются все новые и новые порции разоблачений Кабмина и фракции «Слуга народа». Зеленский не вмешивается, поскольку у него полно других забот: играть на рояле, демонстрировать голый торс в «Ю-тюбе» и вести свой блог за рулем электрокара «Тесла», одолженного у Богдана. Кстати, я писал в прошлом материале о драке главы Офиса президента Андрея Богдана с председателем СБУ Иваном Бакановым. Драки, понятное дело, не было, однако повод для нее был. Борьба за должность первого зама главы СБУ — начальника антикоррупционного департамента Службы. В итоге всех победил Игорь Валерьевич Коломойский, поставив туда своего человека. Точнее, это человек экс-главы СБУ Валерия Хорошковского, вернувшегося на Украину из теплого Монако и оказывающего Коломойскому некие консультационные услуги на общественных началах. Так что в данный момент «Джокера» ищет сам Игорь Валерьевич, что гарантирует данному персонажу прекрасное будущее. Отставка правительства Гончарука намечена на январь будущего года. Его можно «сбить» и сейчас, однако кто ответит за проваленный отопительный сезон и прекращение транзита российского газа через нашу «великую трубу»? С фракцией «Слуга народа» Коломойский уже поработал. Там царит всеобщая истерия и глубокое помешательство. Как на сексуальной, так и чисто психиатрической почве. С нынешними «агентами Сороса» покончено. Придут нормальные, проверенные дебилы, с которыми Коломойский привык иметь дело. Я бы не исключил вариантов с Юлией Тимошенко, которая сурово придерживается «информационного целибата». Молчит, как рыба об лед. Неспроста это. Судьба премьера на самокате уже решена. Только полные дебилы не понимают этого. Кто у нас такой дебил? Правильно: глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Я, говорит, не вижу сейчас каких-то мощных сигналов о необходимости менять нынешний состав правительства. Ну дурак, честное слово. Более четкий сигнал, чем послал Игорь Валерьевич, слив переписку Гончарука с Нефедовым, даже трудно себе представить. Поэтому на следующей неделе «Джокер» выбросит очередную порцию компромата. В том числе и на Арахамию. Снюхался, гнида, с игорной мафией, лоббирует законопроект о легализации игорного бизнеса, снижающий прибыль Игорь Коломойского. Это приговор. Вне всякого сомнения. Вы, надеюсь, поняли, что страной численностью в тридцать с чем-то миллионов управляет веселый олигарх по кличке «Джокер». Он разводит всех: демократов и республиканцев, «соросят» и просто пид...сов. Оно, конечно, безумно интересно. Но становиться заложником лохматого дедушки, для которого высшей моральной ценностью является прибыль в триста процентов, — то еще удовольствие. Даже наши американские колонизаторы офигели. Они-то думали, что расставили на ключевые должности «проверенных агентов», которые будут играть по их партитуре. В ГПУ Руслан Рябошапка с заместителями — агентами Демпартии США. Для «равновесия» их разбавили агентом Ми-6. Полина Чиж, ранее работавшая в НАБУ и «попалившаяся» не передаче секретной информации в посольства США и Австрии, стала начальником управления по внешним сношениям ГПУ. Чувствую, «насношается» она вдоволь. В правительстве, как мы уже писали, все сплошь «соросята». Премьер Гончарук, кстати, недавно назначил своим советником по внешним связям известную «квартирооптимистку» Светлану Залищук. Почему известную? Она, как и ее «побратим» Сергей Лещенко, сумела с помощью внешних связей купить себе квартиру в центре Киева. В этом ей помогали демократы США в лице Олега Рыбачука, распределявшего (воровавшего) финансовую помощь Госдепа по своему усмотрению, норвежско-поданный африканского происхождения, еще парочка каких-то скандинавов с американско-еврейскими корнями, и на этом пока остановимся. Действительно, крупный специалист по внешним сношениям. Если учитывать тот факт, что Залищук вместе с Лещенко участвовала в афере с так называемой «амбарной книгой» Партии регионов, которая привела к отставке главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, то всем понятно — Гончарук просто сказочный д...б. И все идет к тому, что проект демократов США «Украина» превращается в «Беня Люкс», где главной ценностью являются не идеи «открытого общества» Сороса, а «хотелки» Игоря Валерьевича. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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