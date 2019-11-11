|Ляшко требует мандат Геруса
|11.11.2019 11:50
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Уволить Андрея Геруса мало, он должен сдать мандат и пойти под суд. Так на своей странице в
Напомним, 6 ноября Ляшко устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь". Герус назвал драку "шоу-провокацией", а Ляшко - защитником бизнеса олигарха Рината Ахметова.
Позже полиция открыла уголовное дело по факту драки. Правоохранители не указали, по какой статье начато расследование. В рамках дела полиция намерена допросить самого Ляшко, а также очевидцев - сотрудников аэропорта.
Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность представителя президента в Кабмине Алексея Перевезенцева.
Ранее Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, до этого – директором юридического департамента там же.
Параллельно 2015-2016 годах занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.