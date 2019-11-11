Сегодня, 11 ноября, в Киеве проходит Крестный ход сторонников УПЦ КП Филарета против ликвидации их церкви. Участники хода прошли до Офиса президента и Кабмина, где передали свои требования, а вот под зданием Киевского Апелляционного суда произошло ЧП.

Представителей УПЦ КП не пустили на заседание, где слушается их иск. Верующим объяснили, что якобы в суде находятся представители ликвидационной комиссии.

После этого между Нацгвардией и сторонниками УПЦ началась массовая драка, верующие попытались штурмом взять здание суда, выбили двери, а нацгвардейцы применили против них слезоточивый газ.

Об этом с места событий передает корреспондент "Страны".

10 ноября, глава УПЦ КП Филарет призвал своих единомышленников на акцию протеста на Европейской площади в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевского патриархата.

Акция начнется завтра, 11 ноября, в 9:00. В пресс-службе говорят, что Поместный собор ПЦУ не создавал ликвидационной комиссии УПЦ КП, так что их церковь до сих пор существует.

В Киевском патриархате считают, что Минкульт Украины не имел законного права снимать с регистрации УПЦ КП.

"Завтра будет в 09:00 Крестный ход, от Европейской площади до Кабинета Министров, резиденции Президента, а затем в Апелляционный окружного суд", - заявил сам Филарет в своем видеообращении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира