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|Битва за землю: "Вы нас совсем за лохов держите?"
|11.11.2019 15:53
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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский считает, что отмена моратория на продажу сельхозземель сможет быть направлена на продажу земли иностранцам. Об этом сообщил нардеп написал в своем
Сначала необходимо провести референдум по рынку земли, а уже потом выносить вопрос в зал Верховной Рады. Так сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении решить на референдуме будут ли иметь право покупки земли иностраннцые граждане и компании.
Партия "Слуга народа" своими необдуманными решениями может лишить Украину последнего - земли. Такое мнение высказал член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик в эфире
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Напомним, в соответствии с планом работы Верховной Рады на пленарную неделю 12-15 ноября народные депутаты намерены рассмотреть 11 вариантов законопроектов об открытии рынка земель утром во вторник, 12 ноября.
Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов об открытии рынка земли. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178-10. Документ предусматривает запрет иностранцам покупать земли до 2024 года, однако это не касается компаний, которые уже сейчас арендуют земли и работают в Украине; они смогут покупать земли с 1 октября следующего года на уровне с украинскими компаниями.
Тем временем в понедельник, 11 ноября, на главных автомагистралях Украины начались акции протеста против земельной реформы.
В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, в ходе которого подчеркнул, что после отмены моратория на продажу сельхозземель приобретать землю смогут только украинцы, а иностранцы - исключительно при условии, что им это позволит народ в ходе референдума.