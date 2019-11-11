Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский считает, что отмена моратория на продажу сельхозземель сможет быть направлена на продажу земли иностранцам. Об этом сообщил нардеп написал в своем Telegram .

"Прочитал тезисы партии по земле. Очень понравился вот этот: право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. А потом украинские граждане исключительно по закону продадут свои фирмы иностранцам. Вы нас совсем за лохов держите?" - выразил предположение Дубинский.

Сначала необходимо провести референдум по рынку земли, а уже потом выносить вопрос в зал Верховной Рады. Так сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении решить на референдуме будут ли иметь право покупки земли иностраннцые граждане и компании.

"Уважаемый господин президент, давай проведем референдум, определим мнение народа Украины, а не ваше в Администрации (Офисе – ред.), не МВФ, не Сороса, а потом будем голосовать в зале. Вдумайтесь – сначала проголосуйте, а потом поверьте мне, все будет хорошо", - обратился политик к главе государства. "Мы верили, когда шли на выборы Зеленского, мы верили, что он будет защищать свободу слова… К сожалению, столько раз обманывали народ Украины, что у него есть право сначала провести референдум, а потом слушать всех политиков", - заключил он.

Партия "Слуга народа" своими необдуманными решениями может лишить Украину последнего - земли. Такое мнение высказал член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик в эфире телеканала "112 Украина".

"Люди, которые сейчас в парламенте, называют себя "слугами народа", - далеко не слуги народа, потому что людей не слышат, не видят и, самое главное, куда-то спешат. Куда? Какая спешка? Акции протеста по всей стране. Более того, я видел у стен ВР 30 октября, какой был митинг. Вчера я был в Краснограде, общался с людьми, которые приехали из сельской местности, опросил, наверное, около 20. Большинство людей говорили, что против открытия рынка земли, и говорят, что это последнее, что у них осталось. Те паи, которые есть, они получают порядка 10 тыс. грн, кто-то даже меньше за год, но есть возможность передать это детям по наследству", - сказал он. "Это возможность профукать страну. В данном случае это последнее, что у нас осталось. И самое главное – какая цена? У нас идут события на востоке – кто этот вопрос решать будет? "Слуг народа" выбирали не для того, чтобы они лишили последнего нашу страну – земли", - добавил Лесик.

Телеграм-канал "Темный Рыцарь", за которым стоит народный депутат от партии "Слуга народа" опубликовал новый "темник" о том, как "слугам" руководство рекомендует освещать тему продажи земли.

Напомним, в соответствии с планом работы Верховной Рады на пленарную неделю 12-15 ноября народные депутаты намерены рассмотреть 11 вариантов законопроектов об открытии рынка земель утром во вторник, 12 ноября.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов об открытии рынка земли. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178-10. Документ предусматривает запрет иностранцам покупать земли до 2024 года, однако это не касается компаний, которые уже сейчас арендуют земли и работают в Украине; они смогут покупать земли с 1 октября следующего года на уровне с украинскими компаниями.

Тем временем в понедельник, 11 ноября, на главных автомагистралях Украины начались акции протеста против земельной реформы.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, в ходе которого подчеркнул, что после отмены моратория на продажу сельхозземель приобретать землю смогут только украинцы, а иностранцы - исключительно при условии, что им это позволит народ в ходе референдума.

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