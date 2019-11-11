Шестой апелляционный административный суд отменил предыдущие решения Окружного административного суда Киева, который запретил Министерству культуры проводить ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

«Суд отменил все запреты относительно действий ликвидационной комиссии», — сказал агентству директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрей Юраш.

При этом cторонники бывшего предстоятеля Киевского патриархата Филарета ворвались в здание Шестого апелляционного административного суда в Киеве.

С криками «Мы требуем правосудия» они разбили стекло входных дверей, пытаясь попасть на заседание, где рассматриваются вопросы, связанные с ликвидацией церкви.

Участники судебного заседания забаррикадировались изнутри стульями.

Фото: Макс Левин

4 сентября Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП, удовлетворив заявление адвокатов церкви. Тогда суд запретил главе ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому Иоанну (Православная церковь Украины) совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также любые действия по ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП.

На понедельник, 11 ноября, было назначено апелляционное разбирательство по этому делу. На нем было принято решение отменить решение ОАСК, которым ликвидационной комиссии было запрещено совершать любые регистрационные действия, в том числе распоряжаться имуществом церкви.

Суд объявлял решение под громкие крики сторонников Филарета.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Через некоторое время ситуацию удалось взять под контроль. По словам прихожан, был задержан один из священников ликвидируемой УПЦ КП. Пресс-служба полиции Киева сообщила, что в управление полиции забрали пятерых активных участников потасовки в Шестом апелляционном админсуде.

После этого судьи отменили второе похожее решение ОАСК, которое запрещало любые регистрационные действия в отношении УПЦ КП.