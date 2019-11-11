В здании главного управления полиции Одесской области обвалился потолок –пострадали двое сотрудников уголовного розыска. Сообщает ДУМСКАЯ.

В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад.

В результате обрушения была обесточена часть здания.

По данным журналистов, у одного из пострадавших, помимо ссадин и сотрясения мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.

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