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|Реформы: в здании полиции Одесской области обвалился потолок, двое раненых
|11.11.2019 16:48
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В здании главного управления полиции Одесской области обвалился потолок –пострадали двое сотрудников уголовного розыска. Сообщает
В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад.
В результате обрушения была обесточена часть здания.
По данным журналистов, у одного из пострадавших, помимо ссадин и сотрясения мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.